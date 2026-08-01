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Răsturnare de situație! Ce se întâmplă cu Vozinha după ce s-a anunțat transferul său

Andrei Nicolae Publicat: 1 august 2026, 19:19

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Răsturnare de situație! Ce se întâmplă cu Vozinha după ce s-a anunțat transferul său

Vozinha, la Cupa Mondială / Profimedia

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Vozinha este pe punctul de a fi deturnat din drumul spre Colo Colo, formația din Chile care anunțase în mod oficial transferul goalkeeper-ului din Capul Verde. Portarul de 40 de ani este acum extrem de aproape de RS Berkane, vicecampioana din Maroc, formație care urmează să joace în Liga Campionilor Africii.

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Imaginea lui Vozinha în ochii unor fani ai fotbalului este în pericol să se schimbe. După ce a devenit un erou la Cupa Mondială din această vară, unde a ajuns alături de Capul Verde până în 16-imile competiției și a chinuit-o pe Argentina lui Messi, veteranul de 40 de ani este pus acum într-o situație extrem de delicată.

Vozinha, cât pe ce să nu mai ajungă la Colo Colo. Portarul nu s-a dus să semneze contractul în Chile

Imediat după încheierea Cupei Mondiale, cea mai titrată formație din Chile, Colo Colo, a anunțat transferul lui Vozinha, rămas liber de contract după despărțirea de portughezii de la Chaves. Mutarea părea 100% sigură, ținând cont că inclusiv clubul din America de Sud a realizat o postare pe rețelele sociale cu această ocazie.

Cu toate acestea, Vozinha încă nu a ajuns la Santiago pentru a semna contractul oficial alături de Colo Colo. Portarul a tot amânat venirea în Chile, iar recent jurnaliștii de la Ge Globo au aflat și motivul.

RS Berkane, vicecampioana din Maroc, vrea să i-l „fure” lui Colo Colo pe Vozinha. Conform sursei citate anterior, cel mai urmărit portar de pe Instagram negociază ultimele detalii pentru a semna cu echipa din Africa.

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În cazul în care mutarea se va concretiza, iar Vozinha va ajunge la RS Berkane, capverdianul își va pierde probabil câțiva simpatizanți ținând cont de „țeapa” pe care i-a dat-o lui Colo Colo.

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