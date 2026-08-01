Internaţionalul spaniol pleacă de la Real Madrid şi semnează cu o rivală

Perioada de mercato este în plină desfăşurare şi cei de la Real Madrid punctează atât la capitolul veniri, cât şi la capitolul plecări, asta după ce Florentino Perez a câştigat alegerile.
Sevilla FC a ajuns la un acord cu Real Madrid privind trasferul portarului Fran Gonzales, care nu intră în vederile antrenorului Jose Mourinho, scrie EFE.
O nouă plecare de la Real Madrid
Gonzalez se va alătura lotului de la Sevilla în următoarele oare pentru cantonamentul din Garderen, Olanda, care durează până sâmbăta viitoare. Sevilla va plăti aproximativ trei milioane de euro pentru jumătate din drepturile asupra lui Fran Gonzalez, portarul titular al lui Castilla, echipa secundă a lui Real Madrid, în ultimele două sezoane.
Surse apropiate tranzacţiei au informat EFE că Gonzalez a fost deja de acord cu termenii contractului său cu clubul andaluz, care se încheie în iunie 2031. Francisco Javier Gonzalez, 21 de ani, şi internaţional spaniol de tineret, s-a alăturat academiei de tineret a lui Real Madrid în urmă cu patru ani.
Jucătorul de la Real Madrid urmează să ajungă la Sevilla
El a jucat în jur de 50 de meciuri la Castilla şi unul pentru prima echipă, împotriva Valenciei pe Santiago Bernabeu în etapa a 30-a a LaLiga 2024-2025. Sosirea lui Gonzales în lotul Sevillei va însemna plecarea lui Alberto Flores, un portar de 22 de ani, al cărui contract a expirat pe 30 iunie, notează agerpres.
Perioada sa la echipa de rezervă este considerată încheiată, iar el va părăsi Sevilla după ce a jucat un singur meci oficial: optimile de finală ale Cupei Spaniei 2023-2024.
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