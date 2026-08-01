Poveste impresionantă în Liga 1: evoluează cu dureri, după ce a avut mai multe operaţii dificile! „Mă uimeşte”

Unul dintre cei mai încercaţi fotbalişti din România în ultimii ani, din cauza accidentărilor, are din nou dificultăţi şi joacă în ciuda acestor probleme şi chiar reuşeşte să fie decisiv pentru formaţia sa.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Robert Moldoveanu, cel care a fost considerat un lider de generaţie la juniorii lui Dinamo, nu a reuşit să se impună pentru că a fost nevoit să stea în afara terenului multe luni pentru că a avut accidentări grave.

Robert Moldoveanu, un exemplu pentru jucătorii din România

Ajuns la FC Argeş, acesta şi-a găsit un loc în formaţia piteşteană şi sub comanda lui Bogdan Andone reuşeşte să dovedească faptul că are valoarea necesară să evolueze în Liga 1. Tehnicianul a dezvăluit că şi în aceste zile jucătorul are o accidentare care nu-i dă pace, pe care o duce în spate din finalul stagiunii trecute.

„Robert, fără folosesc cuvinte mari, mă uimește meci de meci. Prin ce accidentări a trecut el… e ceva incredibil. E un băiat extrem de credincios. E muncitor! Face terapie, face yoga. A avut dureri mari, a strâns din dinți și a rămas pe teren.

Nu mai putea, mi-a spus cu 7 minute înainte de final că nu mai poate. L-am pus pe Garutti în atac. Are un spirit incredibil. Mă bucur pentru el că Dumnezeu l-a ajutat să obțină și penalty-ul pe care l-a și transformat”, a spus Bogdan Andone la finalul partidei dintre FC Argeş şi Csikszereda.