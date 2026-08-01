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Poveste impresionantă în Liga 1: evoluează cu dureri, după ce a avut mai multe operaţii dificile! „Mă uimeşte”

Mihai Alecu Publicat: 1 august 2026, 18:31

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Poveste impresionantă în Liga 1: evoluează cu dureri, după ce a avut mai multe operaţii dificile! „Mă uimeşte

Bogdan Andone, laude pentru Robert Moldoveanu. Foto: Sport Pictures

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Unul dintre cei mai încercaţi fotbalişti din România în ultimii ani, din cauza accidentărilor, are din nou dificultăţi şi joacă în ciuda acestor probleme şi chiar reuşeşte să fie decisiv pentru formaţia sa.

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Robert Moldoveanu, cel care a fost considerat un lider de generaţie la juniorii lui Dinamo, nu a reuşit să se impună pentru că a fost nevoit să stea în afara terenului multe luni pentru că a avut accidentări grave.

Robert Moldoveanu, un exemplu pentru jucătorii din România

Ajuns la FC Argeş, acesta şi-a găsit un loc în formaţia piteşteană şi sub comanda lui Bogdan Andone reuşeşte să dovedească faptul că are valoarea necesară să evolueze în Liga 1. Tehnicianul a dezvăluit că şi în aceste zile jucătorul are o accidentare care nu-i dă pace, pe care o duce în spate din finalul stagiunii trecute.

„Robert, fără folosesc cuvinte mari, mă uimește meci de meci. Prin ce accidentări a trecut el… e ceva incredibil. E un băiat extrem de credincios. E muncitor! Face terapie, face yoga. A avut dureri mari, a strâns din dinți și a rămas pe teren.

Nu mai putea, mi-a spus cu 7 minute înainte de final că nu mai poate. L-am pus pe Garutti în atac. Are un spirit incredibil. Mă bucur pentru el că Dumnezeu l-a ajutat să obțină și penalty-ul pe care l-a și transformat”, a spus Bogdan Andone la finalul partidei dintre FC Argeş şi Csikszereda.

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Atacantul a fost decisiv în victoria dintre FC Argeş şi Csikszereda, 1-0, marcând din penalty singurul gol al confruntării. El a fost în lacrimi asta pentru că i-a dedicat golul lui Constantin Covaciu, cel care a decedat în urma unui accident rutier suferit de autocarul lui Dinamo 2, la Câmpulung.

Ghinioanele lui Robert Moldoveanu

Pe când era un junior şi promitea foarte mult, Robert Moldoveanu s-a accidentat grav, mai exact a suferit o ruptură de ligamente şi asta i-a împiedicat ascensiunea. Culmea, la ceva timp distanţă, el a suferit aceeaşi problemă, la celălalt genunchi, şi mulţi spuneau că nu va mai putea să evolueze la nivel înalt.

Totuşi, după ce a strâns experienţă şi minute în liga secundă, la FC Braşov sau Petrolul, el şi-a găsit o casă la FC Argeş, unde a reuşit promovarea cu echipa în Liga 1 şi din 2024 este la formaţia piteşteană, fiind om de bază inclusiv anul trecut, când gruparea din Trivale a ajuns în play-off.

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