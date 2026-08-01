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Supercupa Olandei, PSV – AZ Alkmaar, se vede în AntenaPLAY. Dennis Man poate cuceri primul trofeu din noul sezon

Andrei Nicolae Publicat: 1 august 2026, 18:21

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Supercupa Olandei, PSV – AZ Alkmaar, se vede în AntenaPLAY. Dennis Man poate cuceri primul trofeu din noul sezon

Dennis Man, în timpul meciului Liverpool - PSV 1-4 - Profimedia Images

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Supercupa Olandei, partida care deschide noul sezon din țara batavă, va fi transmisă pe AntenaPLAY. Duelul din cadrul Johan Cruyff Shield le pune față în față pe câștigătoarea Eredivisie, PSV Eindhoven, respectiv pe AZ Alkmaar, formația care la finalul sezonului trecut a triumfat în Cupa Olandei.

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Partida care se va disputa pe Philips Stadion, „casa” echipei la care evoluează și Dennis Man, va avea loc de la ora 19:00 și va fi transmisă în format LIVE VIDEO pe as.ro și în aplicația AntenaSport.

PSV Eindhoven – AZ Alkmaar, Supercupa Olandei, e LIVE pe AntenaPLAY

Sezonul trecut, PSV a câștigat campionatul la pas, obținând al 27-lea titlu din istoria clubului. Formația condusă de Peter Bosz a terminat la 19 puncte deasupra ocupantei locului secund, Feyenoord. În 34 de meciuri, PSV a adunat 27 de victorii, trei remize și patru eșecuri.

De cealaltă parte, AZ Alkmaar a avut câștig de cauză în Cupa Olandei, trecând rând pe rând de PEC Zwolle, Ajax (cu un scor uluitor de 6-0), FC Twente, Telstar și învingând în marea finală pe NEC Nijmegen, echipa care în semifinale a trecut de PSV. În ultimul act, trupa care e pregătită de Lee-Roy Echteld nu a avut emoții, câștigând cu 5-1 și obținând al cincilea astfel de trofeu din palmares.

Sezonul trecut, PSV a avut câștig de cauză în ambele partide contra lui Alkmaar. În tur, scorul a fost 5-1, iar în retur, pe teren propriu, 2-1.

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Partida din Olanda va reprezenta un prilej pentru Dennis Man să câștige un nou trofeu alături de PSV, după sezonul trecut în care a luat campionatul. În stagiunea precedentă, extrema dreaptă a marcat 11 goluri și a oferit șapte pase decisive în 35 de meciuri.

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