Surpriză uriașă pregătită de Florentino Perez, dacă refuză Klopp! Cine a ajuns pe lista Realului

Sebastian Hoeness, antrenorul echipei VfB Stuttgart, ar fi urmărit cu mare atenţie de conducerea clubului Real Madrid, anunţă Bild. Madrilenii vor renunţa la finalul sezonului la tehnicianul interimar Alvaro Arbeloa.

Mauricio Pochettino, Didier Deschamps, Jürgen Klopp… Numeroase nume circulă în mass-media ca posibili succesori ai lui Alvaro Arbeloa la cârma echipei Real Madrid.

Iar ultimul nume lansat de presa germană este unul surprinzător: potrivit Bild, Sebastian Hoeness, antrenorul echipei Stuttgart, ar fi urmărit cu mare atenţie de conducerea clubului madrilen. Antrenorul echipei clasate pe locul patru în Bundesliga i-ar fi impresionat prin calitatea jocului practicat şi prin rezultatele obţinute în mod neaşteptat, având în vedere mijloacele relativ modeste puse la dispoziţia sa.

În vârstă de 43 de ani, el antrenează VFB Stuttgart din 2023 şi este fiul fostului internaţional german Dieter Hoeness şi nepotul lui Uli Hoeness, preşedintele de onoare al clubului Bayern Munchen.

News.ro