Întâlnire de gradul III la Madrid! Florentino Perez îl cheamă pe Alvaro Arbeloa să dea explicații

Real Madrid are toate șansele să încheie al doilea sezon consecutiv fără trofeu. Doar un miracol mai poate salva sezonul după eliminarea din UEFA Champions League și din Copa del Rey. Asta pentru că în campionat se află la 9 puncte în spatele rivalei Barcelonei, cu 7 etape înainte de finalul sezonului.

Iar cei de la Marca scriu că singura șansă pentru Arbeloa să rămână pe banca Realului este câștigarea titlului.

Florentino îi cere explicații

Însă indiferent de situația din campionat, Arbeloa urmează să îi dea explicații lui Florentino Perez, anunță El Chiringuito. Întâlnirea urmează să aibă două planuri: evaluarea sezonului și determinarea pașilor următori.

Perez și Arbeloa urmează să analizeze ce a mers greșit pentru Real Madrid în acest sezon și să decidă dacă varianta continuității este de dorit. Jurnalistul Josep Pedrerol a explicat mai clar care e situația: „Arbeloa nu a fost concediat. Florentino va vorbi cu antrenorul și ambii vor trage propriile concluzii. Clubul știe că echipa îl susține pe antrenor și vrea să rămână” spune Pedrerol.

În ceea ce îl privește pe Jurgen Klopp, preferatul lui Florentino Perez în cazul în care nu îl păstrează pe Arbeloa, Pedrerol susține că germanul nu va veni la Real: „Nu este o posibilitate. Nu există vreun plan ca el să semneze cu Madrid” a mai spus Pedrerol.