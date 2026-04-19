Vinicius a luat decizia finală și semnează. Anunț de ultim moment în Spania

Viviana Moraru Publicat: 19 aprilie 2026, 18:08

Vinicius, în timpul unui meci la Real Madrid/ Profimedia

Vinicius (25 de ani), starul lui Real Madrid, a luat decizia finală în privința viitorului său. Spaniolii au făcut anunțul despre brazilianul „galacticilor”.

În urmă cu câteva zile, presa din Spania anunța că viitorul lui Vinicius la Real Madrid este incert. Brazilianul va intra în ultimul an de contract, din vară, existând zvonuri legate de o posibilă plecare a sa de pe Bernabeu.

Conform as.com, Vinicius e decis să continue la Real Madrid. În ciuda zvonurile legate de viitorul său incert la echipă, spaniolii dau asigurări că nu mai există dubii în privința brazilianului, care vrea să continue pe Bernabeu.

Oficialii lui Real Madrid poartă negocieri cu Vinicius de mai mult timp, în privința prelungirii contractului acestuia. „Galacticii” își doresc ca brazilianul să semneze noua înțelegere cu clubul madrilean înainte să participe alături de naționala sa la World Cup 2026. Turneul e live în Universul Antena în perioada 11 iunie – 19 iulie.

Sursa citată anterior mai menționează faptul că cei de la Real Madrid așteaptă momentul potrivit pentru a anunța prelungirea contractului lui Vinicius, ținând cont de eliminarea recentă din sferturile Champions League, după duelul cu Bayern Munchen.

Spaniolii au mai analizat și relația pe care Vinicius o are cu Kylian Mbappe. Aceștia s-au declarat convinși că cele două staruri se înțeleg perfect și vor fi în lumina reflectoarelor la Real Madrid și în următoarele sezoane.

„Vinicius și Kylian Mbappe vor fi în continuare jucătorii de referință la Real Madrid în sezonul 2026-2027. Brazilianul și francezul sunt jucătorii de franciză ai clubului alb, iar noul proiect care se află în mintea conducătorilor madrileni îi implică pe cei doi, care nu și-au găsit acel punct maxim de performanță pe care l-au avut în alte momente ale carierelor lor, dar în care există încredere deplină în cât de multe pot oferi în continuare la Real Madrid”, au notat spaniolii citați anterior.

  • 150 de milioane de euro este cota lui Vinicius
  • 17 goluri și 14 pase decisive – cifrele lui Vinicius la Real Madrid, în cele 47 de meciuri bifate în acest sezon
