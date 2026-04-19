Real Sociedad a cucerit Cupa Spaniei! A învins-o dramatic în finală pe Atletico, la lovituri de departajare!

Echipa spaniolă Real Sociedad s-a impus sâmbătă seara în finala Cupei Spaniei, după ce a întrecut, după loviturile de departajare, scor 4-3, formaţia Atletico Madrid. După 120 de minute scorul a fost egal, 2-2.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Bascii au deschis scorul foarte repede la Sevilla, pe Estadio de la Cartuja, locul de disputare al finalei Cupei Spaniei. Barrenetxea a înscris cu capul, din centrarea lui Guedes, în secunda a 15-a a meciului. Musso a intervenit la şutul aceluiaşi Barrenetxea, în minutul 17, pentru ca două minute mai târziu Lookman să egaleze pentru echipa lui Simeone, cu un şut de la marginea careului.

Real Sociedad a cucerit Cupa Spaniei, după o finală dramatică cu Atletico Madrid, decisă la loviturile de departajare

Pe final de primă repriză Guedes este faultat de portarul Musso în careul madrilenilor şi arbitrul Javir Alberto Rojas a dictat penalti pentru Sociedad. A transformat Mikel Oyarzabal, în minutul 45+1 şi elevii lui Pellegrino Matarazzo intrau la cabine cu avantaj minim. Atletico a reuşit egalarea în minutul 83, prin Julian Alvarez, iar Baena a ratat cu poarta goală patru minute mai târziu şi meciul a intrat în prelungiri.

Sociedad a avut o dublă ocazie uriaşă, în minutul 98, cu Sucic şi Oskarsson care nu l-au putut învinge pe Musso, în timp ce madrilenii au replicat priun bara lui Julian Alvarez, din minutul 100. Cum scorul a rămas egal, 2-2, trofeul a fost adjudecat la lovituri de la departajare.

Marrero a parat lovitura lui Sorloth, apoi Soler a înscris pentru Sociedad, iar Marrero a scos şi lovitura lui Julian Alvarez. A venit însă rândul lui Musso să apere, la Oskarsson, şi a rămas 1-0 pentru Real Sociedad. Nico Gonzalez a egalat, Sucic a înscris şi i-a adus pe basci în avantaj, iar Thiago Almada a egalat din nou pentru madrileni. Aihen Munoz a marcat pentru Real, Alex Baena a egalat, dar Pablo Marin a înscris şi a adus trofeul la San Sebastian.