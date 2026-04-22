Lotul României pentru Campionatul Mondial Divizia I/B. Meciurile tricolorilor vor fi LIVE în AntenaPLAY

Alex Masgras Publicat: 22 aprilie 2026, 13:20

Jucătorii României, înaintea Campionatului Mondial de hochei / Facebook FRHG

România se pregătește pentru Campionatul Mondial Divizia I/B, care va avea loc la Shenzhen, în perioada 29 aprilie – 5 mai. Meciurile României din China vor fi transmise LIVE în AntenaPLAY.

Tricolorii vor juca în Divizia I/B, după ce România a retrogradat la finalul turneului de anul trecut găzduit la Sf. Gheorghe, în Divizia I/A. Acum, echipa României speră la o revenire în al doilea eșalon al hocheiului mondial.

Lotul României pentru Campionatul Mondial Divizia I/B

La ediția de anul acesta, nicio echipă participantă în Divizia I/B nu va retrograda. IIHF a fost nevoită să anuleze turneul pentru Divizia II/A care trebuia să aibă loc în Emiratele Arabe Unite. Cum nicio echipă din Divizia II/A nu va promova, forul internațional a luat decizia ca nici echipele din Divizia I/B să nu retrogradeze.

România va avea cinci adversare la ediția din China: Coreea de Sud, Estonia, China, Spania și Olanda.

Până pe 24 aprilie, naționala României se va pregăti la Miercurea Ciuc, după care va pleca în China, pe 25 aprilie.

“Sunt foarte încântat că suntem în fața unei noi acțiuni a echipei naționale! Știu că avem o echipă bună, un grup grozav de băieți! În echipă avem puncte forte diferite și diferite tipuri de jucători, ceea ce este important. A forma cea mai bună ECHIPĂ posibilă este un lucru esențial și e nevoie de jucători cu puncte forte diferite pentru a face asta.

Toată munca depusă a fost pentru acest turneu. Accentul a fost întotdeauna pus pentru a fi la cel mai înalt nivel în China. Așa că, acum, putem să ne măsurăm forțele cu echipe bune, cum sunt cele din grupă și să ne atingem cel mai bun potențial acolo! Abia aștept acest lucru”, a declarat Markus Juurikkala, antrenorul principal al României, potrivit frhg.ro.

Lotul României la Campionatul Mondial Divizia I/B

  • Portari: Adorján Attila(CSM Corona Brașov), Rasmus Rinne (ACSH Gheorgheni), Adorján Örs (Steaua București);
  • Fundași: Láday Tamás (SC Miercurea Ciuc), Salló Alpár (SC Miercurea Ciuc), Ferencz Csibi Róbert (SC Miercurea Ciuc), Haaranen Matias (ACSH Gheorgheni), Mesikämmen Konsta (ACSH Gheorgheni),
  • Owen Williams (ACSH Gheorgheni), Bors Huba (CSM Corona Brașov);
  • Atacanți: Péter Balázs (SC Miercurea Ciuc), Rokaly Norbert (SC Miercurea Ciuc), Rokaly-Boldizsár Richárd (CSM Corona Brașov), Molnár Zsombor (CSM Corona Brașov), Gajdó Balázs (CSM Corona Brașov), Andrei Dan Filip (CSM Corona Brașov), Részegh Tamás (CSM Corona Brașov), Evgeny Skachkov (Red Hawks București), Császár Hunor (ACSH Gheorgheni), Sándor Székely Ottó (ACSH Gheorgheni), Imre Patrik (ACSH Gheorgheni), Gecse Olivér (ACS Fenestela 68), Kánya Tamás (Bietigheim Steelers – Germania);
  • Staff: Markus Juurikkala (antrenor principal), Péter Róbert (antrenor secund), Zsók Levente (antrenor secund), Ruczuj Gellért (antrenor portari), Császár Róbert (responsabil echipament), Szakács Szabolcs (responsabil echipament), Adrian Veșcan (fizioterapeut), Antal Előd Gergely (team manager).

Programul României la Campionatul Mondial Divizia I/B

  • Olanda – România – 29 aprilie, ora 11:00
  • România – China – 30 aprilie, ora 14:30
  • România – Spania – 2 mai, ora 07:30
  • Estonia – România – 3 mai, ora 07:30
  • România – Coreea de Sud – 5 mai, ora 07:30
