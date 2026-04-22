Lotul României pentru Campionatul Mondial Divizia I/B. Meciurile tricolorilor vor fi LIVE în AntenaPLAY

România se pregătește pentru Campionatul Mondial Divizia I/B, care va avea loc la Shenzhen, în perioada 29 aprilie – 5 mai. Meciurile României din China vor fi transmise LIVE în AntenaPLAY.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Tricolorii vor juca în Divizia I/B, după ce România a retrogradat la finalul turneului de anul trecut găzduit la Sf. Gheorghe, în Divizia I/A. Acum, echipa României speră la o revenire în al doilea eșalon al hocheiului mondial.

Lotul României pentru Campionatul Mondial Divizia I/B

La ediția de anul acesta, nicio echipă participantă în Divizia I/B nu va retrograda. IIHF a fost nevoită să anuleze turneul pentru Divizia II/A care trebuia să aibă loc în Emiratele Arabe Unite. Cum nicio echipă din Divizia II/A nu va promova, forul internațional a luat decizia ca nici echipele din Divizia I/B să nu retrogradeze.

România va avea cinci adversare la ediția din China: Coreea de Sud, Estonia, China, Spania și Olanda.

Până pe 24 aprilie, naționala României se va pregăti la Miercurea Ciuc, după care va pleca în China, pe 25 aprilie.