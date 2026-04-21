E gata! Turcii au anunţat când semnează Mirel Rădoi cu Gaziantep

Mirel Rădoi e pe picior de plecare de la FCSB, după oferta primită de la turcii de la Gaziantep. Antrenorul roş-albaştrilor, ajuns la FCSB abia la începutul lunii trecute, este favorit să îi ia locul lui Burak Yilmaz.

După victoria obţinută de FCSB la Ovidiu, cu Farul Constanţa, scor 3-2, Rădoi nu a confirmat, dar nici nu a infirmat zvonurile privind plecarea sa la Gaziantep, în timp ce Gigi Becali încearcă să îl convingă pe Rădoi să rămână.

Presa din Turcia a făcut anunţul! Mirel Rădoi ajunge marţi la Gaziantep

Potrivit gaziantep27.net, Becali nu a avut câştig de cauză, iar Mirel Rădoi este aşteptat în Turcia în seara aceasata, urmând ca miercuri să înceapă treaba la Gaziantep.

“După ce au ajuns la o înţelegere cu antrenorul român Mirel Rădoi, care o antrenează pe FCSB, Gaziantep vrea să finalizeze negocierile. Rădoi, care a urmărit meciul cu Kayseri, este aşteptat să ajungă în oraş în seara aceasta şi să înceapă munca miercuri”, au scris turcii de la gaziantep27.net.

Becali anunţa după meciul cu Farul că nu este singurul om care încearcă să îl convingă pe Mirel Rădoi să rămână la FCSB. Pe lângă Mihai Stoica, preşedintele Consiliului de Administraţie al clubului, Cosmin Olăroiu este un alt nume important cu care Rădoi a vorbit, potrivit patronului roş-albaştrilor.