E gata! Turcii au anunţat când semnează Mirel Rădoi cu Gaziantep

Alex Masgras Publicat: 21 aprilie 2026, 10:08

Mirel Rădoi e pe picior de plecare de la FCSB, după oferta primită de la turcii de la Gaziantep. Antrenorul roş-albaştrilor, ajuns la FCSB abia la începutul lunii trecute, este favorit să îi ia locul lui Burak Yilmaz.

După victoria obţinută de FCSB la Ovidiu, cu Farul Constanţa, scor 3-2, Rădoi nu a confirmat, dar nici nu a infirmat zvonurile privind plecarea sa la Gaziantep, în timp ce Gigi Becali încearcă să îl convingă pe Rădoi să rămână.

Presa din Turcia a făcut anunţul! Mirel Rădoi ajunge marţi la Gaziantep

Potrivit gaziantep27.net, Becali nu a avut câştig de cauză, iar Mirel Rădoi este aşteptat în Turcia în seara aceasata, urmând ca miercuri să înceapă treaba la Gaziantep.

“După ce au ajuns la o înţelegere cu antrenorul român Mirel Rădoi, care o antrenează pe FCSB, Gaziantep vrea să finalizeze negocierile. Rădoi, care a urmărit meciul cu Kayseri, este aşteptat să ajungă în oraş în seara aceasta şi să înceapă munca miercuri”, au scris turcii de la gaziantep27.net.

Becali anunţa după meciul cu Farul că nu este singurul om care încearcă să îl convingă pe Mirel Rădoi să rămână la FCSB. Pe lângă Mihai Stoica, preşedintele Consiliului de Administraţie al clubului, Cosmin Olăroiu este un alt nume important cu care Rădoi a vorbit, potrivit patronului roş-albaştrilor.

“Eu i-am spus că, dacă are ofertă, poate să plece oricând și e valabilă asta. Mi-a spus MM după de Gaziantep, o echipă de doi lei din Turcia. L-am sunat și i-am zis ‘Cum să faci așa ceva?’. A zis că și-a dat cuvântul.

Să facă ce vrea, cum vrea el și cum îi e mai bine lui. Eu cred că bine pentru el e să rămână. Am antrenor pe Mirel Rădoi, care sper să rămână, așa e bine pentru el. Toată lumea spune că așa e bine pentru el, și eu, și MM, și Olăroiu, că a vorbit cu Olăroiu”, a declarat Gigi Becali, la digisport.ro.

Carburanţii, la cel mai mic preţ de la începutul războiului, dar situaţia ar putea ţine doar câteva zileCarburanţii, la cel mai mic preţ de la începutul războiului, dar situaţia ar putea ţine doar câteva zile
Recomandări

Va califica Gică Hagi România la EURO 2028?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Momentul tuturor crizelor. Scandalul politic poate costa România miliarde de euro, într-un moment critic
Observator
Momentul tuturor crizelor. Scandalul politic poate costa România miliarde de euro, într-un moment critic
Care e situaţia lui George Puşcaş la Dinamo: “Dacă va avea dureri mai mari, luăm în calcul să fie operat!” Ce contract are atacantul
Fanatik.ro
Care e situaţia lui George Puşcaş la Dinamo: “Dacă va avea dureri mai mari, luăm în calcul să fie operat!” Ce contract are atacantul
11:55

VideoVancouver: unul dintre cele mai diverse oraşe din Canada, gazdă la World Cup 2026
11:46

Laurențiu Reghecampf vrea să revină la FCSB, dar are o condiție: “Este dificil”
11:39

Care sunt favoriţii specialiştilor pentru titlul de golgheter al Campionatului Mondial 2026
11:29

Cristiano Bergodi pregătește un transfer din Serie A la Universitatea Cluj!
11:15

Flavius Stoican a făcut show după Farul – FCSB 2-3: “Mă pup cu Rădoi, dar aş vrea să îl mănânc”
10:49

Pe cine vrea Gigi Becali la meciul de baraj pentru Conference League: “Mă interesează să mă calific”
Vezi toate știrile
1 Primul antrenor care e gata să-i ia locul lui Mirel Rădoi la FCSB. Mesaj pentru Gigi Becali: “Sunt pregătit pentru orice” 2 Primele două nume care sar din schemă la naţională, după numirea lui Gică Hagi selecţioner. Decizia luată de “Rege” 3 Revenire senzaţională a lui Nicolae Stanciu în Liga 1! Clubul cu care a ajuns la un acord 4 Se pregăteşte o plecare grea de la Universitatea Craiova. Oltenii îl scapă liber de contract 5 Remarcatul lui Gigi Becali după ce FCSB a învins-o pe Farul: “E cel mai bun jucător român” 6 Gigi Becali, anunţ despre înlocuitorul lui Mirel Rădoi la FCSB: “Sunt mai tare decât turcaleţii”. Ce a produs “ruptura”
Citește și
Cele mai citite
Dan Şucu a ales! El e antrenorul cu care atacă titlul cu Rapid în sezonul viitorDan Şucu a ales! El e antrenorul cu care atacă titlul cu Rapid în sezonul viitor
Primul antrenor care e gata să-i ia locul lui Mirel Rădoi la FCSB. Mesaj pentru Gigi Becali: “Sunt pregătit pentru orice”Primul antrenor care e gata să-i ia locul lui Mirel Rădoi la FCSB. Mesaj pentru Gigi Becali: “Sunt pregătit pentru orice”
Nici nu a venit bine că riscă să plece. Ce se întâmplă cu Puşcaş? Andrei Nicolescu: “Va trebui să luăm o decizie”Nici nu a venit bine că riscă să plece. Ce se întâmplă cu Puşcaş? Andrei Nicolescu: “Va trebui să luăm o decizie”
Decizia luată de patronul Mihai Rotaru după eșecul cu Universitatea ClujDecizia luată de patronul Mihai Rotaru după eșecul cu Universitatea Cluj