E gata! Turcii au anunţat când semnează Mirel Rădoi cu Gaziantep

Mirel Rădoi e pe picior de plecare de la FCSB, după oferta primită de la turcii de la Gaziantep. Antrenorul roş-albaştrilor, ajuns la FCSB abia la începutul lunii trecute, este favorit să îi ia locul lui Burak Yilmaz.
După victoria obţinută de FCSB la Ovidiu, cu Farul Constanţa, scor 3-2, Rădoi nu a confirmat, dar nici nu a infirmat zvonurile privind plecarea sa la Gaziantep, în timp ce Gigi Becali încearcă să îl convingă pe Rădoi să rămână.
Presa din Turcia a făcut anunţul! Mirel Rădoi ajunge marţi la Gaziantep
Potrivit gaziantep27.net, Becali nu a avut câştig de cauză, iar Mirel Rădoi este aşteptat în Turcia în seara aceasata, urmând ca miercuri să înceapă treaba la Gaziantep.
“După ce au ajuns la o înţelegere cu antrenorul român Mirel Rădoi, care o antrenează pe FCSB, Gaziantep vrea să finalizeze negocierile. Rădoi, care a urmărit meciul cu Kayseri, este aşteptat să ajungă în oraş în seara aceasta şi să înceapă munca miercuri”, au scris turcii de la gaziantep27.net.
Becali anunţa după meciul cu Farul că nu este singurul om care încearcă să îl convingă pe Mirel Rădoi să rămână la FCSB. Pe lângă Mihai Stoica, preşedintele Consiliului de Administraţie al clubului, Cosmin Olăroiu este un alt nume important cu care Rădoi a vorbit, potrivit patronului roş-albaştrilor.
“Eu i-am spus că, dacă are ofertă, poate să plece oricând și e valabilă asta. Mi-a spus MM după de Gaziantep, o echipă de doi lei din Turcia. L-am sunat și i-am zis ‘Cum să faci așa ceva?’. A zis că și-a dat cuvântul.
Să facă ce vrea, cum vrea el și cum îi e mai bine lui. Eu cred că bine pentru el e să rămână. Am antrenor pe Mirel Rădoi, care sper să rămână, așa e bine pentru el. Toată lumea spune că așa e bine pentru el, și eu, și MM, și Olăroiu, că a vorbit cu Olăroiu”, a declarat Gigi Becali, la digisport.ro.
- Laurențiu Reghecampf vrea să revină la FCSB, dar are o condiție: “Este dificil”
- Cristiano Bergodi pregătește un transfer din Serie A la Universitatea Cluj!
- Flavius Stoican a făcut show după Farul – FCSB 2-3: “Mă pup cu Rădoi, dar aş vrea să îl mănânc”
- Pe cine vrea Gigi Becali la meciul de baraj pentru Conference League: “Mă interesează să mă calific”
- Transfer oficial la Universitatea Craiova: “Bun venit la Știința”