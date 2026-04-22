Detaliul care arată cât de MARE este Chivu în acest sezon! Nimeni nu a reușit așa ceva în Italia

Cristi Chivu este aproape de o performanță extraordinară: event la primul sezon pe banca lui Inter Milano! Echipa poate câștiga titlul chiar în acest weekend și a reușit să se califice marți seară în finala Cupei Italiei.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Victoria cu Como cu 3-2, după ce Inter a fost condusă cu 2-0, a mai demonstrat încă o dată flerul lui Chivu: antrenorul român este cel mai inspirat din Serie A în acest sezon.

Inter, record de goluri date de rezerve

La Repubblica dezvăluie o statistică incredibilă după calificarea Interului în finala Cupei Italiei: echipa lui Cristi Chivu a marcat 12 goluri în actualul sezon prin oameni veniți de pe banca de rezerve, doar în campionat! Antrenorul român a fost inspirat și aseară: Susic a înscris golul victoriei, iar Diouf a avut o prestație excelentă după intrarea pe teren.

Mai mult, inspirațua lui Chivu se vede nu doar la goluri marcate, ci și la assist-uri! Alte 12 pase decisive au fost reușite de către rezerve! Așadar, 24 de contribuții decisive ale oamenilor de pe bancă, dintr-un total de 78 de goluri marcate în actualul sezon! Chivu a vorbit și el la final despre acest lucru: „Cei care au intrat astăzi ne-au oferit un mare ajutor. Diouf a intrat cu curaj și caracter și le-a pus probleme celor de la Como. Susic și Pio Esposito au fost și ei decisivi” a spus Chivu, care apoi și-a făcut mea culpa: „Poate că mă puteam descurca mai bine sezonul ăsta, să folosesc mai mult unii jucători care au evoluat mai puțin” a spus, modest, Chivu.

Inter va juca finala Cupei Italiei pe 13 mai la Roma. Adversara: câștigătoarea dublei dintre Atalanta și Lazio, după 2-2 în tur.