Colorado Avalanche conduce cu 2-0 seria cu Los Angeles Kings! Gol de cascadorii râsului în Bruins – Sabres

După 12 minute și jumătate din a treia perioadă, Nikita Kucherov a înscris golul care avea să trimită meciul în overtime, pentru ca J.J. Moser să ia în overtime o acțiune pe cont propriu și să trimită imparabil sub bara porții lui Dobes, pentru a aduce victoria.

Morgan Geekie, gol de la jumătatea terenului în Bruins – Sabres

Și Boston Bruins a reușit să restabilească egalitatea și să domolească entuziasmul lui Buffalo Sabres, echipă care a revenit în play-off după 15 ani. După o primă repriză fără goluri, Boston a deschis scorul după aproximativ cinci minute, prin Viktor Arvidsson.

Cu patru minute și jumătate înainte de finalul reprizei, Bruins au majorat diferența prin Morgan Geekie, cu un gol de la jumătatea terenului. El a aruncat pucul spre poarta adversă, a sărit în fața portarului Ukko-Pekka Luukkonen, finandezul fiind păcălit.

Pavel Zacha a dus scorul la 3-0 cu două minute înainte de finalul reprizei secunde, iar Viktor Arvidsson a reușit dubla după 16 secunde din repriza a treia. Bowen Byram și Peyton Krebs a încercat o revenire pe final, dar nu a fost suficient, iar Bruins au restabilit egalitatea în serie.

Utah Mammoth, primul succes din istorie în play-off

Utah Mammoth, echipă care se află în al doilea sezon de existență, a restabilit egalitatea în seria cu Vegas Golden Knights și a obținut primul său succes din istorie în play-off-ul Cupei Stanley (n.r. Mammoth este considerată o franciză nouă, Arizona Coyotes devenind inactivă în 2024), după ce a învins-o cu 3-2 pe campioana din 2023.

Mark Stone a deschis scorul pentru Vegas Golden Knights la jumătatea primei reprize, dar avantajul nu a durat mult. Andersson a trimis pucul în propria poartă, iar golul i-a fost atribuit lui MacKenzie Weegar.

În repriza secundă, Dylan Guenther a adus-o pe Utah în avantaj, dar Ivan Barbashev a restabilit egalitatea la un minut distanță. Prima victorie din istoria lui Utah Mammoth în play-off a fost obținută în urma golului marcat de Logan Cooley, cu șase minute înainte de final.

Rezultatele din noaptea de marți spre miercuri:

Montreal Canadiens – Tampa Bay Lightning 2-3/OT (1-1 în serie)

Boston Bruins – Buffalo Sabres 4-2 (1-1 în serie)

Utah Mammoth – Begas Golden Knights 3-2 (1-1 în serie)

Los Angeles Kings – Colorado Avalanche 1-2/OT (0-2 în serie)

Meciurile din NHL continuă în AntenaPLAY. În noaptea de sâmbătă spre duminică, de la ora 00:30, va avea loc meciul 4 dintre Minnesota Wild şi Dallas Stars. Tot duminică, dar de la ora 23:30, va avea loc meciul Los Angeles Kings – Colorado Avalanche.