Colorado Avalanche conduce cu 2-0 seria cu Los Angeles Kings! Gol de cascadorii râsului în Bruins – Sabres

Alex Masgras Publicat: 22 aprilie 2026, 12:14

Colorado Avalanche conduce cu 2-0 seria cu Los Angeles Kings! Gol de cascadorii râsului în Bruins – Sabres

Nicolas Roy, după ce a marcat golul victoriei / Getty Images

Colorado Avalanche a câștigat ambele meciuri de pe teren propriu ale seriei cu Los Angeles Kings și merge în California cu un avantaj important. Miercuri dimineață, Avs s-au impus cu 2-1, câștigând partida în overtime, după ce Kings au deschis scorul pe finalul reprizei a treia.

Nu a fost singurul meci decis în overtime. Același lucru s-a întâmplat și în meciul 2 dintre Montreal Canadiens și Tampa Bay Lightning, câștigat de Bolts, care a restabilit egalitatea în serie. Egalitate după primele două meciuri este și după victoriile lui Boston Bruins și Utah Mammoth, în seriile cu Buffalo Sabres, respectiv Vegas Golden Knights.

Colorado Avalanche are 2-0 în seria cu Los Angeles Kings, în prima rundă a play-off-ului Cupei Stanley

Colorado Avalanche și-a asigurat victoria grație golului marcat de Nicolas Roy în overtime, după aproape 8 minute jucate în repriza de prelungiri.

În repriza secundă a meciului disputat la Denver, Quinton Byfield a ratat o lovitură de penalitate, parată de Scott Wedgewood. Imediat după această paradă a avut loc și un moment neobișnuit. Bucuroși că portarul lor a apărat lovitura de penalitate, fanii lui Avalanche s-au bucurat prea mult, iar plexiglasul din spatele băncii de rezerve a oaspeților s-a spart.

Tot jucătorii din Los Angeles au deschis scorul, cu mai puțin de șapte minute înainte de finalul meciului, prin Artemi Panarin. Cu trei minute și jumătate rămase din timpul regulamentar, Gabriel Landeskog a restabilit egalitatea și a trimis meciul în prelungiri, acolo unde Nicolas Roy avea să înscrie golul victoriei.

După victoria obținută de Montreal Canadiens în meciul 1, Tampa Bay a venit cu replica și a reușit să obțină primul succes în serie. Brandon Hagel a deschis scorul pentru Bolts, dar Lane Hutson și Josh Anderson au marcat pe finalul primelor două reprize, astfel încât Habs erau în avantaj la începutul reprizei a treia.

După 12 minute și jumătate din a treia perioadă, Nikita Kucherov a înscris golul care avea să trimită meciul în overtime, pentru ca J.J. Moser să ia în overtime o acțiune pe cont propriu și să trimită imparabil sub bara porții lui Dobes, pentru a aduce victoria.

Morgan Geekie, gol de la jumătatea terenului în Bruins – Sabres

Și Boston Bruins a reușit să restabilească egalitatea și să domolească entuziasmul lui Buffalo Sabres, echipă care a revenit în play-off după 15 ani. După o primă repriză fără goluri, Boston a deschis scorul după aproximativ cinci minute, prin Viktor Arvidsson.

Cu patru minute și jumătate înainte de finalul reprizei, Bruins au majorat diferența prin Morgan Geekie, cu un gol de la jumătatea terenului. El a aruncat pucul spre poarta adversă, a sărit în fața portarului Ukko-Pekka Luukkonen, finandezul fiind păcălit.

Pavel Zacha a dus scorul la 3-0 cu două minute înainte de finalul reprizei secunde, iar Viktor Arvidsson a reușit dubla după 16 secunde din repriza a treia. Bowen Byram și Peyton Krebs a încercat o revenire pe final, dar nu a fost suficient, iar Bruins au restabilit egalitatea în serie.

Utah Mammoth, primul succes din istorie în play-off

Utah Mammoth, echipă care se află în al doilea sezon de existență, a restabilit egalitatea în seria cu Vegas Golden Knights și a obținut primul său succes din istorie în play-off-ul Cupei Stanley (n.r. Mammoth este considerată o franciză nouă, Arizona Coyotes devenind inactivă în 2024), după ce a învins-o cu 3-2 pe campioana din 2023.

Mark Stone a deschis scorul pentru Vegas Golden Knights la jumătatea primei reprize, dar avantajul nu a durat mult. Andersson a trimis pucul în propria poartă, iar golul i-a fost atribuit lui MacKenzie Weegar.

În repriza secundă, Dylan Guenther a adus-o pe Utah în avantaj, dar Ivan Barbashev a restabilit egalitatea la un minut distanță. Prima victorie din istoria lui Utah Mammoth în play-off a fost obținută în urma golului marcat de Logan Cooley, cu șase minute înainte de final.

Rezultatele din noaptea de marți spre miercuri:

  • Montreal Canadiens – Tampa Bay Lightning 2-3/OT (1-1 în serie)
  • Boston Bruins – Buffalo Sabres 4-2 (1-1 în serie)
  • Utah Mammoth – Begas Golden Knights 3-2 (1-1 în serie)
  • Los Angeles Kings – Colorado Avalanche 1-2/OT (0-2 în serie)

Meciurile din NHL continuă în AntenaPLAY. În noaptea de sâmbătă spre duminică, de la ora 00:30, va avea loc meciul 4 dintre Minnesota Wild şi Dallas Stars. Tot duminică, dar de la ora 23:30, va avea loc meciul Los Angeles Kings – Colorado Avalanche.

Se fac angajări într-o comună din Vâlcea. Un mare lanț de magazine caută vânzători
Ce va face Vlad Chiricheș după plecarea de la FCSB: “I-am propus, dar a refuzat!”
