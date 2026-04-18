Un jucător de la Real Madrid a ajuns în spital! Motivul pentru care a pierdut șase kilograme în câteva zile

Andrei Nicolae Publicat: 18 aprilie 2026, 15:24

Comentarii
Raul Asencio, în timpul unui meci / Profimedia

Raul Asencio, fundașul celor de la Real Madrid, se confruntă în continuare cu problema de sănătate care l-a împiedicat din a face deplasarea la Munchen pentru returul sferturilor Champions League, cu Bayern Munchen. Fundașul de 23 de ani suferă de gastroenterită, cunoscută și drept răceală la stomac, afecțiune care l-ar fi făcut să piardă nu mai puțin de șase kilograme în ultimele 14 zile.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Real Madrid a ratat miercuri calificarea în semifinalele Champions League după ce a fost învinsă de Bayern Munchen cu scorul de 6-4 la general. Alvaro Arbeloa a avut mai multe absențe din lot la returul de pe Allianz Arena, însă una care i-a surprins pe spanioli pe moment a fost cea a lui Raul Asencio, care fusese integralist în meciul precedent al “los blancos”.

Continuă problemele pentru Raul Asencio

La patru zile distanță de la anunțarea lotului, jurnaliștii din Spania au aflat noi detalii despre starea lui Asencio. Conform marca.com, care îi citează pe cei de la COPE, fundașul de 23 de ani a mers la spital pentru investigații după ce starea sa de sănătate s-a înrăutățit.

Asencio ar putea rămâne spitalizat în funcție de rezultatele primite, jucătorul fiind afectat după ce a pierdut șase kilograme în contextul în care a vomitat mai multe zile la rând. Gastroenterita de care suferă jucătorul lui Arbeloa l-a făcut să rateze antrenamentele cu echipa din ultima perioadă, astfel că șansele să joace la meciul cu Deportivo Alaves de marți sunt infime.

Vestea respectivă vine în contextul în care Asencio a fost integralist în ultimul meci disputat de Real Madrid în La Liga, remiza din campionat contra Gironei.

Reclamă
Reclamă

Înainte de acel duel, tânărul fundaș ratase șase meciuri la rând, presa din Spania speculând că totul s-a produs din cauza unui conflict cu Arbeloa, care a decis să îl lase pe bancă până își va cere scuze. Asencio și-ar fi cerut iertare până la urmă, motiv pentru care a ajuns din nou în primul 11 la partida cu Girona.

Asencio a adunat 31 de partide în acest sezon pentru “los blancos”, iar pe 25 le-a început din postura de titular.

Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Loading ... Loading ...
