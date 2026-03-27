Titularul lui Cristi Chivu și-a dat acordul pentru transferul la Barcelona! Lovitură pentru tehnicianul român

Joan Laporta a câștigat un nou mandat de președinte al Barcelonei, iar oficialul de pe Camp Nou are de gând să-și respecte promisiunile făcute înainte de alegeri.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Unul dintre principalele obiective pe care și le-a trasat a fost aducerea unui fundaș central de elită, lucru care este la doar un pas de rezolvare, după ce fotbalistul și-ar fi dat deja acordul pentru transfer.

Alessandro Bastoni și-a dat acordul pentru transferul la Barcelona

Alessandro Bastoni este monitorizat de mai multe cluburi din fotbalul european, dar Barcelona și-a manifestat cel mai mult interesul pentru stoperul celor de la Inter.

Mai mult decât atât, Joan Laporta a promis că acesta va fi primul transfer al verii la Barcelona, dacă va câștiga un nou mandat de președinte al clubului catalan.

Anunțul mult așteptat a venit, asta după ce Alessandro Bastoni și-ar fi dat deja acordul la campioana Spaniei. Pentru moment, nu au fost discutate detalii contractuale, însă suma de transfer vehiculată este cuprinsă între 60 și 70 de milioane de euro.