Titularul lui Cristi Chivu și-a dat acordul pentru transferul la Barcelona! Lovitură pentru tehnicianul român

Joan Laporta a câștigat un nou mandat de președinte al Barcelonei, iar oficialul de pe Camp Nou are de gând să-și respecte promisiunile făcute înainte de alegeri.
Unul dintre principalele obiective pe care și le-a trasat a fost aducerea unui fundaș central de elită, lucru care este la doar un pas de rezolvare, după ce fotbalistul și-ar fi dat deja acordul pentru transfer.
Alessandro Bastoni și-a dat acordul pentru transferul la Barcelona
Alessandro Bastoni este monitorizat de mai multe cluburi din fotbalul european, dar Barcelona și-a manifestat cel mai mult interesul pentru stoperul celor de la Inter.
Mai mult decât atât, Joan Laporta a promis că acesta va fi primul transfer al verii la Barcelona, dacă va câștiga un nou mandat de președinte al clubului catalan.
Anunțul mult așteptat a venit, asta după ce Alessandro Bastoni și-ar fi dat deja acordul la campioana Spaniei. Pentru moment, nu au fost discutate detalii contractuale, însă suma de transfer vehiculată este cuprinsă între 60 și 70 de milioane de euro.
🚨 | EXCLUSIVE : ALESSANDRO BASTONI 🇮🇹
Alessandro Bastoni has given his APPROVAL to join FC Barcelona this summer, he wants to move to the Camp Nou! 🇮🇹🚨🔵🔴#FCB
FC Barcelona have received the approval to advance on the signing of Alessandro Bastoni this summer, with Bastoni…
— Krrish (@KrrishFT) March 27, 2026
