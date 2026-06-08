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Ce “cutremur” ar fi! Sky Sport face anunțul despre jucătorul de 150 de milioane pe care Realul vrea să-l transfere

Andrei Nicolae Publicat: 8 iunie 2026, 20:52

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Ce cutremur ar fi! Sky Sport face anunțul despre jucătorul de 150 de milioane pe care Realul vrea să-l transfere

Florentino Perez, în timp ce susține un discurs / Profimedia

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Florentino Perez a anunțat înainte să câștige un nou mandat de președinte la Real Madrid că urmează să facă cea mai mare ofertă de transfer din istoria clubului. După ce au apărut zvonuri potrivit cărora jucătorul “țintit” de conducătorul de pe Bernabeu ar fi Vitinha, Joao Neves sau Michael Olise, un jurnalist de la Sky Sport Germania anunță că echipa “blanco” s-a interesat de Julian Alvarez, starul marei rivale Atletico Madrid.

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Real Madrid speră să obțină sezonul viitor noi trofee după ce a ajuns la două stagiuni consecutive în care nu și-a mai trecut nimic în vitrina clubului. Pentru asta, Florentino Perez vrea să dea mai multe lovituri pe piața transferurilor, iar cea mai așteptată este cea de 150 de milioane de euro.

Julian Alvarez poate fi jucătorul de 150 de milioane de euro dorit de Real Madrid

Înainte de alegerile prezidențiale de pe Bernabu, președintele clubului anunța că vrea să facă cea mai mare ofertă din istoria echipei sale pentru un jucător de profil ofensiv, oferind mai multe indicii în acest sens. Din acel moment, presa din străinătate a început să speculeze cine ar putea fi fotbalistul pentru care Perez vrea să “spargă banca”.

Recent, jurnalistul Patrick Berger de la Sky Sport Germania a dezvăluit că Real Madrid s-ar fi interesat de Julian Alvarez, jucător pe care clubul îl consideră extrem de valoros. Mai mult decât atât, sursa citată anterior transmite că Atletico Madrid ar fi dispusă să îl cedeze pe atacantul argentinian pentru suma de 150 de milioane de euro, fix cât spunea Perez că vrea să pună pe masă.

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Rămâne de văzut ce se va întâmpla în cazul în care zvonul respectiv devine realitate, iar echipa “rojiblanco” va fi pusă în situația în care să aibă o ofertă de la Real. Este bine cunoscut faptul că trupei din capitala Spaniei nu i-ar fi deloc plăcut să își “ajute” rivala și ar prefera mai degrabă să îl dea pe Alvarez în afara țării.

Marți este ziua în care Perez ar urma să facă oferta pentru fotbalistul fotbalistul pe care vrea să dea 150 de milioane de euro.

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