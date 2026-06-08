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Primul nume de la Barcelona aflat pe lista neagră a lui Hansi Flick! Poate pleca pentru minim 80 de milioane de euro

Daniel Işvanca Publicat: 8 iunie 2026, 11:57

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Primul nume de la Barcelona aflat pe lista neagră a lui Hansi Flick! Poate pleca pentru minim 80 de milioane de euro

Hansi Flick / Profimedia

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După ce a cucerit titlul cu Barcelona, Hansi Flick are în plan mutări importante în echipa de start a Barcelonei. După ce catalanii l-au transferat pe Anthony Gordon de la Newcastle, acum, campioana Spaniei se pregătește să și vândă.

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Tehnicianul german l-a trecut pe lista neagră pe unul dintre titularii săi, care ar putea părăsi formația de pe Camp Nou pentru aproximativ 80 de milioane de euro.

Jules Kounde, scos la vânzare de Barcelona

Hansi Flick vrea să muncească din greu în sezonul următor pentru a aduce din nou Liga Campionilor pe Camp Nou, iar pentru asta, tehnicianul german plănuiește să construiască o echipă indestructibilă.

Acest lucru nu presupune doar aducerea de noi jucători, ci și vânzarea celor care nu îndeplinesc specificațiile dorite de Flick. Potrivit celor de la El Nacional, primul nume aflat pe lista neagră a antrenorului este Jules Kounde.

Catalanii iau în calcul oferte pentru stoperul francez de la 80 de milioane de euro. Cu banii proveniți de pe urma unei plecări a fotbalistului din Hexagon, Barcelona va aduce un alt fundaș dreapta.

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