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Primele transferuri rezolvate de Florentino Perez, după ce a fost reales președinte al Realului

Daniel Işvanca Publicat: 8 iunie 2026, 9:06

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Primele transferuri rezolvate de Florentino Perez, după ce a fost reales președinte al Realului

Florentino Perez / Profimedia

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Florentino Perez a fost reales în funcția de președinte a celor de la Real Madrid, după ce l-a învins în alegerile de duminică pe concurentul său, Enrique Riquelme.

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Oficialul „los blancos” va demara pentru finalizarea a două mutări importante pe piața transferurilor, după ce va fi prezentat oficial și Jose Mourinho.

Ibrahima Konate și Denzel Dumfries vor semna cu Real Madrid

Florentino Perez va demara începând de astăzi pentru finalizarea a două mutări importante la Real Madrid. „Los blancos” vor oficializa mutarea lui Ibrahima Konate, care va semna din postura de jucător liber de contract, după ce acordul cu Liverpool va expira.

În același timp, Real îl va transfera definitiv și pe Denzel Dumfries de la Inter. Se va achita clauza de reziliere a fotbalistului în valoare de 25 de milioane de euro, acesta fiind văzut drept un înlocuitor ideal pentru Dani Carvajal.

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