Roger Federer revine şi el pe terenul de tenis. Anunţul oficial

După Serena Williams, Roger Federer revine şi el pe terenul de tenis la câţiva ani după retragere.
Elveţianul urmează să fie parte dintr-un meci demonstrativ ce se va desfăşura la US Open, în luna august.
Roger Federer, din nou pe terenul de tenis
Fostul mare tenisman elveţian Roger Federer va reveni la US Open în luna august pentru un meci demonstrativ, a anunţat luni site-ul radioteleviziunii RTS. Roger Federer va păşi din nou pe terenul Arthur Ashe, unde va avea loc US Open între 30 august şi 13 septembrie. Fostul tenisman, cu 20 de titluri de Mare Şlem în palmares, va juca un meci demonstrativ cu cinci zile înainte de startul partidelor de pe tabloul principal.
Fostul sportiv, în vârstă de 44 de ani, va disputa un meci demonstrativ alături de Andy Roddick, câştigător al US Open din 2003 şi unul dintre foştii săi rivali, precum şi de alte legende ale tenisului şi câştigători ai turneului de la New York, ca Andre Agassi şi John McEnroe.
Comunicatul dat de Roger Federer
Ultima participare a lui Federer la Flushing Meadows datează din 2019. El rămâne singurul jucător (masculin şi feminin la un loc) care a câştigat cinci titluri consecutive la simplu (2004-2008) la acest turneu.
“Atât de multe momente de neuitat din cariera mea au avut loc la New York, iar terenul Arthur Ashe ocupă un loc special în inima mea”, a spus Federer, citat în comunicatul organizatorilor. “Revenirea aici şi împărtăşirea acestei seri cu Andy, Andre şi John o face şi mai specială. Aştept cu nerăbdare să sărbătoresc aceste amintiri, să-i revăd pe fani şi să petrecem o seară de neuitat împreună.”
În ianuarie, Federer s-a întors deja la Melbourne la Australian Open pentru a juca un meci demonstrativ de dublu cu Andre Agassi, precum şi cu australienii Patrick Rafter şi Lleyton Hewitt, toţi foşti lideri mondiali.
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