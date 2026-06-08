Home | Tenis | US Open | Roger Federer revine şi el pe terenul de tenis. Anunţul oficial

Roger Federer revine şi el pe terenul de tenis. Anunţul oficial

Mihai Alecu Publicat: 8 iunie 2026, 19:53

Comentarii
Roger Federer revine şi el pe terenul de tenis. Anunţul oficial

Roger Federer revine pe terenul de tenis, la US Open. Foto: Profimedia

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

După Serena Williams, Roger Federer revine şi el pe terenul de tenis la câţiva ani după retragere.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Elveţianul urmează să fie parte dintr-un meci demonstrativ ce se va desfăşura la US Open, în luna august.

Roger Federer, din nou pe terenul de tenis

Fostul mare tenisman elveţian Roger Federer va reveni la US Open în luna august pentru un meci demonstrativ, a anunţat luni site-ul radioteleviziunii RTS. Roger Federer va păşi din nou pe terenul Arthur Ashe, unde va avea loc US Open între 30 august şi 13 septembrie. Fostul tenisman, cu 20 de titluri de Mare Şlem în palmares, va juca un meci demonstrativ cu cinci zile înainte de startul partidelor de pe tabloul principal.

Fostul sportiv, în vârstă de 44 de ani, va disputa un meci demonstrativ alături de Andy Roddick, câştigător al US Open din 2003 şi unul dintre foştii săi rivali, precum şi de alte legende ale tenisului şi câştigători ai turneului de la New York, ca Andre Agassi şi John McEnroe.

Comunicatul dat de Roger Federer

Ultima participare a lui Federer la Flushing Meadows datează din 2019. El rămâne singurul jucător (masculin şi feminin la un loc) care a câştigat cinci titluri consecutive la simplu (2004-2008) la acest turneu.

Reclamă
Reclamă

“Atât de multe momente de neuitat din cariera mea au avut loc la New York, iar terenul Arthur Ashe ocupă un loc special în inima mea”, a spus Federer, citat în comunicatul organizatorilor. “Revenirea aici şi împărtăşirea acestei seri cu Andy, Andre şi John o face şi mai specială. Aştept cu nerăbdare să sărbătoresc aceste amintiri, să-i revăd pe fani şi să petrecem o seară de neuitat împreună.”

În ianuarie, Federer s-a întors deja la Melbourne la Australian Open pentru a juca un meci demonstrativ de dublu cu Andre Agassi, precum şi cu australienii Patrick Rafter şi Lleyton Hewitt, toţi foşti lideri mondiali.

Meseria dură care îi atrage cu bani frumoşi pe imigranţi în străinătate. Unii câştigă şi 3.200 de euro pe lunăMeseria dură care îi atrage cu bani frumoşi pe imigranţi în străinătate. Unii câştigă şi 3.200 de euro pe lună
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pe ce loc va termina Nuno Campos cu Dinamo în primul sezon?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Prima insulă guvernată de AI, cu "lideri" inspiraţi din figuri emblematice. 12.000 de oameni s-au înscris deja
Observator
Prima insulă guvernată de AI, cu "lideri" inspiraţi din figuri emblematice. 12.000 de oameni s-au înscris deja
Când se trage la sorți țintarul din SuperLiga 2026-2027. LPF modifică programul noului sezon
Fanatik.ro
Când se trage la sorți țintarul din SuperLiga 2026-2027. LPF modifică programul noului sezon
19:43

Primul mesaj al lui Christian Eriksen după ce s-a prăbuşit din nou pe teren la meciul Danemarca – Ucraina
19:17

FCSB nu mai este cea mai valoroasă echipă din Liga 1! Roș-albaștrii, devansați de Universitatea Craiova
19:01

Daniel Pancu nu glumeşte: încă un jucător adus cu mari speranţe, OUT de la Rapid!
18:43

Antrenorul învins de FCSB, demis chiar dacă a terminat pe locul 2 în campionat
18:36

Lamine Yamal “a dat cărțile pe față” la un an după ce a pierdut Balonul de Aur 2025: “Credeam că o să câștig eu”
17:54

“Feriți-vă!”. O națională de la Cupa Mondială se antrenează într-o zonă infestată de șerpi cu clopoței
Vezi toate știrile
1 Lovitură uriașă pentru Craiova! Anunțul făcut de impresarul lui Al-Hamlawi: „Să fie clar!” 2 Florentino Perez, victorie categorică la alegerile pentru președinția lui Real Madrid: „Este o zi fericită!” Mesajul lui Mourinho 3 O nouă plecare anunțată de Dinamo, la câteva ore după aducerea lui Nuno Campos 4 Laurenţiu Reghecampf şi-a dat acordul. Clubul cu care semnează 5 Nuno Campos începe revoluţia la Dinamo. Decizie drastică luată de înlocuitorul lui Zeljko Kopic 6 Fundaş din Franţa pentru FCSB. Transferul a fost deja anunţat: “Nu va pleca gratis”. Şi Mihai Stoica confirmă!
Citește și
Cele mai citite
E oficial! Andrei Coubiș a semnat pe 3 ani. Pe ce bani s-a făcut mutarea: “S-a emis factura”E oficial! Andrei Coubiș a semnat pe 3 ani. Pe ce bani s-a făcut mutarea: “S-a emis factura”
Ajunge Marius Şumudică la CFR Cluj? Anunţul clar făcut de Neluţu VargaAjunge Marius Şumudică la CFR Cluj? Anunţul clar făcut de Neluţu Varga
Ioan Ovidiu Sabău s-a înţeles cu clubul şi revine pe banca tehnică!Ioan Ovidiu Sabău s-a înţeles cu clubul şi revine pe banca tehnică!
Plecat de la Dinamo şi dorit de FCSB, Kennedy Boateng a semnatPlecat de la Dinamo şi dorit de FCSB, Kennedy Boateng a semnat