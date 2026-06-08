Surpriză la Real Madrid! Cine va face parte din staff-ul lui Jose Mourinho

Florentino Perez a fost reales președinte al celor de la Real Madrid, așa că prezentarea lui Jose Mourinho a devenit o simplă formalitate. Tehnicianul portughez se pregătește să revină pe banca „los blancos” și are deja un nume important pentru staff-ul său.
Concret, un fost jucător al celor de la Real este gata să facă parte din echipa lui ”The Special One”, care și-a propus să câștige UEFA Champions League alături de gruparea de pe ”Bernabeu”.
Jose Mourinho îl va lua pe Pepe în staff-ul său
Jose Mourinho visează să cucerească din nou UEFA Champions League, acesta fiind unul dintre obiectivele mărețe ale portughezului la revenirea pe banca celor de la Real Madrid.
Cum Florentino Perez a câștigat alegerile pentru funcția de președinte, lusitanul ar urma să fie prezentat oficial la începutul acestei săptămâni. Mai mult decât atât, Mourinho va aduce un fost jucător în staff-ul său.
Este vorba despre Pepe, potrivit jurnalistului Ramon Alvarez de Mon. 334 de partide a bifat stoperul portughez în tricoul celor de la Real Madrid.
🚨 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: Pepe could be 𝐑𝐄𝐔𝐍𝐈𝐓𝐄𝐃 with Mourinho as part of his 𝐂𝐎𝐀𝐂𝐇𝐈𝐍𝐆 𝐒𝐓𝐀𝐅𝐅 🤯
The former defender is well positioned to become part of Mourinho's Real Madrid coaching staff, @Ramon_AlvarezMM reports 🗞️ pic.twitter.com/ybaogD4Btg
— 433 (@433) June 7, 2026
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