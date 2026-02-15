PAOK - AEK 0-0. Echipa lui Răzvan Lucescu a ratat un penalty! Răzvan Marin, integralist - Antena Sport

Echipa greacă PAOK Salonic, antrenată de românul Răzvan Lucescu, a încheiat la egalitate duminică seara, pe teren propriu, scor 0-0, cu formaţia AEK Atena. Alb-negrii au ratat un penalty.
PAOK a primit penalty în prima parte a meciului, dar portarul oaspeţilor, Thomas Strakosha, a apărat şutul lui Giakoumakis, în minutul 12. Lucescu Jr a fost nevoit să schimbe în minutul 52, când Soualiho Meite a ieşit accidentat.
PAOK – AEK 0-0
AEK a avut şi ea două schimbări dictate de accidentări, ieşind Moukoudi şi Pilios, dar cele două echipe nu au reuşit să producă golul, iar derby-ul s-a terminat la egalitate, 0-0. La AEK, jucătorul naţionalei, Răzvan Marin, a fost integralist.
AEK rămâne lider, cu 49 de puncte, urmată de Olympiacos, 47 de puncte, şi PAOK, care are 46 de puncte după 20 de etape.
