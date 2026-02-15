"Cel mai urât fotbal pe care l-am văzut eu". Rapid, făcută praf de fostul ei jucător după eșecul cu Farul - Antena Sport

Ovidiu Herea, fostul jucător de la Rapid care și-a petrecut o bună perioadă din carieră în Giulești, a avut o reacție extrem de dură după ce formația lui Costel Gâlcă a fost învinsă pe terenul lui Farul cu 3-1. În prezent analist sportiv, el nu s-a ferit de cuvinte și a declarat inclusiv că echipa de sub Podul Grant evolua mai bine sezonul trecut, atunci când era pregătită de Marius Șumudică.
Farul s-a impus contra celor de la Rapid cu 3-1 pe teren propriu și s-a apropiat provizoriu la cinci puncte de play-off, după un meci în care pe tabela de marcaj și-au trecut numele Ișfan, Alibec și Vînă de la “marinari”. După meci, cea mai dură reacție îndreptată către giuleșteni a venit chiar din partea unui fost om din tabăra vișinie, Ovidiu Herea.
Ovidiu Herea, “săgeți” către Rapid
Fostul atacant nu s-a arătat deloc impresionat de prestația trupei lui Gâlcă de la Ovidiu și a “profitat” de eșecul cu Farul pentru a lansa un atac asupra Rapidului. Omul care a petrecut șase ani în Giulești nu înțelege de ce Rapid nu abordează un alt joc în contextul în care nu resimte presiunea luptei pentru play-off.
Herea și-a permis să spună inclusiv faptul că Rapid arăta mai bine în “era” Șumudică, atunci când clubul bucureștean a încheiat pe locul 5.
“Din punctul meu de vedere, Rapid joacă rău de tot, cel mai urât fotbal pe care l-am văzut eu în ultimii ani la Rapid. Parcă acum n-ai avea de ce, ai o poziție bună în clasament, n-ai avea presiunea rezultatelor, de ce nu joci fotbal? Cred că jucau mult mai ok cu Șumudică.
Atmosfera din cadrul clubului nu era bună, dar acum așa cum am zis nu sunt motive, de ce n-ai putea juca fotbal. Nu m-a convins fotbalul lor, e din ce în ce mai rău“, a spus fostul atacant din Giulești, potrivit primasport.ro.
Herea a evoluat pentru Rapid între 2007 și 2013, perioadă în care a adunat 182 de meciuri, 45 de goluri și 10 pase decisive.
