"Cel mai urât fotbal pe care l-am văzut eu". Rapid, făcută praf de fostul ei jucător după eșecul cu Farul - Antena Sport

Ovidiu Herea, fostul jucător de la Rapid care și-a petrecut o bună perioadă din carieră în Giulești, a avut o reacție extrem de dură după ce formația lui Costel Gâlcă a fost învinsă pe terenul lui Farul cu 3-1. În prezent analist sportiv, el nu s-a ferit de cuvinte și a declarat inclusiv că echipa de sub Podul Grant evolua mai bine sezonul trecut, atunci când era pregătită de Marius Șumudică.

Farul s-a impus contra celor de la Rapid cu 3-1 pe teren propriu și s-a apropiat provizoriu la cinci puncte de play-off, după un meci în care pe tabela de marcaj și-au trecut numele Ișfan, Alibec și Vînă de la “marinari”. După meci, cea mai dură reacție îndreptată către giuleșteni a venit chiar din partea unui fost om din tabăra vișinie, Ovidiu Herea.

Ovidiu Herea, “săgeți” către Rapid

Fostul atacant nu s-a arătat deloc impresionat de prestația trupei lui Gâlcă de la Ovidiu și a “profitat” de eșecul cu Farul pentru a lansa un atac asupra Rapidului. Omul care a petrecut șase ani în Giulești nu înțelege de ce Rapid nu abordează un alt joc în contextul în care nu resimte presiunea luptei pentru play-off.

Herea și-a permis să spună inclusiv faptul că Rapid arăta mai bine în “era” Șumudică, atunci când clubul bucureștean a încheiat pe locul 5.

“Din punctul meu de vedere, Rapid joacă rău de tot, cel mai urât fotbal pe care l-am văzut eu în ultimii ani la Rapid. Parcă acum n-ai avea de ce, ai o poziție bună în clasament, n-ai avea presiunea rezultatelor, de ce nu joci fotbal? Cred că jucau mult mai ok cu Șumudică.