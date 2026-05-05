Ce a spus Vincent Kompany despre Harry Kane, înaintea returului „de foc” Bayern – PSG, din semifinalele Champions League

Antrenorul echipei Bayern Munchen, Vincent Kompany, a declarat, înaintea disputării manşei secunde a semifinalei Champions League, că venirea lui Harry Kane, l-a dus pe acesta din urmă la nivelul următor de performanţă.
Meciul retur cu PSG a trezit un interes uriaş după partida de infarct din tur încheiată cu scorul de 5-4 pentru parizieni, meci în care atacantul englez de 32 de ani a contribuit cu un gol şi pase decisive la reuşitele echipei sale.
Vincent Kompany, laude pentru Harry Kane înainte de Bayern – PSG
Kompany a declarat că importanţa liderului naţionalei Angliei a crescut semnificativ după venirea sa de la Tottenham Hotspur în 2023.
Antrenorul belgian de 40 de ani a declarat pentru canalul de pe reţeaua de socializare a clubului german că de multe ori calităţile lui Harry Kane au fost reduse doar la marcarea de goluri în timpul celor 14 ani petrecuţi în Anglia.
‘‘Oamenii l-au văzut ca pe un marcator în timpul perioadei sale în Anglia’‘, a pus Kompany, adăugând că stilul său de a marca şi calităţile de lider au fost mereu apreciate.
”Dar am văzut şi alte calităţi, de asemenea, precum inteligenţa fotbalului. Putem aprecia acest lucru acum. A fost poate cumva subestimată aceasta în Anglia”, a mai adăugat Kompany.
Antrenorul lui Bayern a apreciat dezvoltarea lui Kane asemenea unui vin bun, care devine tot mai bun odată cu trecerea timpului.
Atacantul a scos în evidenţă din nou jocul său complet în prima manşă a semifinalei cu PSG, contribuind la cel de-al patrulea gol al echipei sale cu o pasă precisă pentru Luis Diaz care a marcat spre finalul meciului.
Kane a marcat 54 de goluri şi a dat 16 pase decisive în toate competiţiile în acest sezon, reuşite care au atras interesul mai multor echipe importante din Europa, inclusiv PSG sau formaţii din Premier League.
Reprezentant în consiliul de supraveghere al clubului, Karl-Heinz Rummenigge a declarat că cei din conducerea clubului bavarez sunt deschişi discuţiilor pentru extinderea contractului lui Kane, care se încheie în 2027.
‘‘Vom continua discuţiile imediat după încheierea sezonului”, a mai spus Rummenigge, explicând că aceasta este o decizie a conducerii clubului.
Presa germană a relatat că Harry Kane şi familia sa s-au stabilit la Munchen, iar atacantul nu şi-a activat clauza de plecare în această primăvară.
