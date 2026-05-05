Ce a spus Vincent Kompany despre Harry Kane, înaintea returului „de foc” Bayern – PSG, din semifinalele Champions League

Antrenorul echipei Bayern Munchen, Vincent Kompany, a declarat, înaintea disputării manşei secunde a semifinalei Champions League, că venirea lui Harry Kane, l-a dus pe acesta din urmă la nivelul următor de performanţă.

Meciul retur cu PSG a trezit un interes uriaş după partida de infarct din tur încheiată cu scorul de 5-4 pentru parizieni, meci în care atacantul englez de 32 de ani a contribuit cu un gol şi pase decisive la reuşitele echipei sale.

Vincent Kompany, laude pentru Harry Kane înainte de Bayern – PSG

Kompany a declarat că importanţa liderului naţionalei Angliei a crescut semnificativ după venirea sa de la Tottenham Hotspur în 2023.

Antrenorul belgian de 40 de ani a declarat pentru canalul de pe reţeaua de socializare a clubului german că de multe ori calităţile lui Harry Kane au fost reduse doar la marcarea de goluri în timpul celor 14 ani petrecuţi în Anglia.

‘‘Oamenii l-au văzut ca pe un marcator în timpul perioadei sale în Anglia’‘, a pus Kompany, adăugând că stilul său de a marca şi calităţile de lider au fost mereu apreciate.