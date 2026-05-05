„Gigi asta își dorește”. Mihai Stoica, adevărul despre transferurile pregătite la FCSB, după revenirea din Franța

Viviana Moraru Publicat: 5 mai 2026, 17:26

Mihai Stoica a dat cărțile pe față despre transferurile pregătite la FCSB. Președintele Consiliului de Administrație al campioanei s-a întors din Franța, acolo unde a mers să observe nivelul real de joc din ligile inferioare, pentru a căuta jucători.

Mihai Stoica a transmis că Liga a 3-a din Franța, care urmează să treacă la nivel profesionist, l-a impresionat, mărturisind că echipele de pe primele locuri din Liga a 2-a, precum Troyes, s-ar bate la titlu în play-off-ul Ligii 1.

Mihai Stoica a dezvăluit că a asistat la partidei din Liga a 2-a și din Liga a 3-a, urmând să mai facă o altă călătorie în Franța, pentru a monitoriza jucători.

„Am fost în Franța, practic am fost să văd niște meciuri pentru a mă edifica asupra nivelului ligilor inferioare. Bineînțeles că nu discutăm de prima ligă. Ce pot fi interesante pentru noi sunt echipele din Liga 3, care la anul, deci din vară, va trece la profesionism. Deci vor avea trei ligi profesioniste francezii, e mare schimbare. De aia și nivelul este foarte ridicat.

Am văzut meciuri de Liga 2 și Liga 3. Interesanți pot fi și jucători din Liga 2, dar din partea de jos a clasamentului, pentru că, dacă vezi Troyes jucând acum, cred că nu doar play-off la noi, ci ar avea chiar prima șansă la campionat. Ei promovează acum în prima ligă din Franța. Organizarea și calitatea pe care o au mai ales jucătorii de atac, peste tot… Am vrut să văd doar meciuri. Acum începem să mergem chitit.

E doar o piață pe care o prospectăm. Sâmbătă plec iar, dar mai aproape”, a declarat Mihai Stoica, conform fanatik.ro.

De asemenea, Mihai Stoica a declarat că principalele ținte ale FCSB-ului pentru perioada de mercato de vară sunt un atacant și un mijlocaș. Acesta a dezvăluit că Gigi Becali își dorește și doi fundași laterali, cât și două extreme.

Prioritățile noastre sunt un număr 6 și un număr 9. Așa. După care Gigi vrea să mai aducă și doi fundași laterali și două extreme. La fundași centrali suntem închiși. Păi la momentul ăsta avem siguranță Dawa, siguranță Andre Duarte, siguranță Ngezana. Mihai Popescu, Gigi spune că îi face ofertă de prelungire și cred că o să ne înțelegem. Avem și Graovac, la care avem opțiune. Deci avem practic 5, probabil că o să rămână 4, pentru că e și Lixandru care poate oricând să joace și fundaș central, deci 4 probabil că sunt suficienți. Gigi se va decide la cine renunță dintre ei după baraj”, a mai spus Mihai Stoica.

