Scandal înainte de Arsenal – Atletico! Spaniolii au făcut plângere la UEFA! Ce au putut face fanii “tunarilor”

Atletico Madrid a depus plângere la UEFA, după ce fanii lui Arsenal au mers la hotelul în care erau cazaţi jucătorii lui Diego Simeone şi au aprins acolo artificii, afectând somnul fotbaliştilor. Incidentul s-a petrecut în jurul orei locale 01:30.

Cel mai probabil, clubul Arsenal va fi amendat. Nu există o obligaţie a clubului gazdă de a asigura liniştea echipei vizitatoare în deplasarea pentru meciul de Champions League.

Returul dintre Arsenal şi Atletico Madrid are o miză uriaşă. Formaţia care se va impune va fi prima finalistă a acestui sezon de UEFA Champions League. În turul de pe Wando Metropolitano, cele două echipe au încheiat meciul la egalitate, 1-1. Viktor Gyokeres a deschis scorul din penalty, în minutul 44, apoi Julian Alvarez a egalat, tot din lovitură de la 11 metri.

Cealaltă semifinalistă se va decide miercuri, în meciul Bayern Munchen – PSG. În turul de la Paris, echipa antrenată de Luis Enrique a câştigat cu 5-4, după unul dintre cele mai “nebune” meciuri din istoria Ligii Campionilor. PSG a condus, la un moment dat, cu 5-2.

Arsenal fans set off fireworks ahead of tonight’s match at around 1.30am in front of Atletico Madrid’s hotel 😬

