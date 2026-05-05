Home | Fotbal | Liga Campionilor | Scandal înainte de Arsenal – Atletico! Spaniolii au făcut plângere la UEFA! Ce au putut face fanii “tunarilor”
VIDEO

Scandal înainte de Arsenal – Atletico! Spaniolii au făcut plângere la UEFA! Ce au putut face fanii “tunarilor”

Bogdan Stănescu Publicat: 5 mai 2026, 18:56

Comentarii
Scandal înainte de Arsenal – Atletico! Spaniolii au făcut plângere la UEFA! Ce au putut face fanii tunarilor

Julian Alvarez, executând o lovitură liberă în meciul tur cu Arsenal / Profimedia Images

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Atletico Madrid a depus plângere la UEFA, după ce fanii lui Arsenal au mers la hotelul în care erau cazaţi jucătorii lui Diego Simeone şi au aprins acolo artificii, afectând somnul fotbaliştilor. Incidentul s-a petrecut în jurul orei locale 01:30.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Cel mai probabil, clubul Arsenal va fi amendat. Nu există o obligaţie a clubului gazdă de a asigura liniştea echipei vizitatoare în deplasarea pentru meciul de Champions League.

Atletico Madrid a făcut plângere la UEFA! Fanii lui Arsenal au aprins artificii în miezul nopţii în faţa hotelului în care erau cazaţi jucătorii lui Simeone

Returul dintre Arsenal şi Atletico Madrid are o miză uriaşă. Formaţia care se va impune va fi prima finalistă a acestui sezon de UEFA Champions League. În turul de pe Wando Metropolitano, cele două echipe au încheiat meciul la egalitate, 1-1. Viktor Gyokeres a deschis scorul din penalty, în minutul 44, apoi Julian Alvarez a egalat, tot din lovitură de la 11 metri.

Cealaltă semifinalistă se va decide miercuri, în meciul Bayern Munchen – PSG. În turul de la Paris, echipa antrenată de Luis Enrique a câştigat cu 5-4, după unul dintre cele mai “nebune” meciuri din istoria Ligii Campionilor. PSG a condus, la un moment dat, cu 5-2.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Reușește Cristi Chivu să facă dubla campionat - Cupa Italiei cu Inter?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Trei persoane, la spital după ce un tânăr de 24 de ani, băut, a provocat un accident pe Iuliu Maniu
Observator
Trei persoane, la spital după ce un tânăr de 24 de ani, băut, a provocat un accident pe Iuliu Maniu
Haos total la Garda Forestieră București! Poliția a intervenit, fostul inspector-șef a fost scos în cătușe: „Poate să dea foc și la instituție, că nu am ce să îi fac”
Fanatik.ro
Haos total la Garda Forestieră București! Poliția a intervenit, fostul inspector-șef a fost scos în cătușe: „Poate să dea foc și la instituție, că nu am ce să îi fac”
18:45

Zlatan Ibrahimovic l-a lăsat pe Tom Brady să-l radă în cap: „Pariul e pariu!” Care e povestea
18:22

Cele două variante pe care Neluţu Varga le are pentru înlocuirea lui Daniel Pancu, ce pleacă la Rapid!
18:19

Anunțul făcut astăzi de catalani: ce se întâmplă cu Lamine Yamal, cu 37 de zile înainte de Mondial
18:12

„Să fie bărbat și să-mi spună în față”. Neluțu Varga, reacție fermă despre plecarea lui Daniel Pancu la Rapid
18:03

Ultima decizie luată de FIFA în privința participării Iranului la Campionatul Mondial
17:50

Aryna Sabalenka amenință cu boicotul, înainte de Roland Garros. Mesaj categoric: „Merităm să fim plătite mai bine”
Vezi toate știrile
1 Prima decizie luată de Kyros Vassaras, după scandalul de arbitraj de la Universitatea Craiova – Dinamo 2-1 2 “Ce-aveţi, mă?” Dialog halucinant între arbitrii din camera VAR la faza golului oltenilor, marcat din offside! 3 Cristi Chivu a plecat din conferinţă, după ce a devenit campion cu Inter. Cum şi-a explicat gestul rar: “Aţi înţeles momentul” 4 Șoc la CFR Cluj! Plecare din conducerea clubului: “Demisia am depus-o de ieri. Nu vreau să mă asociez cu ei” 5 Gigi Becali îl va da afară de la FCSB, dar jucătorul e la mare căutare: “Cu un CV ca al lui, multe echipe îl vor” 6 “Pot să plângă”. Steven Nsimba, mesaj plin de tupeu după golul din offside marcat în Craiova – Dinamo
Citește și
Cele mai citite
Antrenorul care i-a spus “Da” lui Gigi Becali şi e gata să semneze cu FCSB: “E deja la Bucureşti”Antrenorul care i-a spus “Da” lui Gigi Becali şi e gata să semneze cu FCSB: “E deja la Bucureşti”
Prima decizie luată de Kyros Vassaras, după scandalul de arbitraj de la Universitatea Craiova – Dinamo 2-1Prima decizie luată de Kyros Vassaras, după scandalul de arbitraj de la Universitatea Craiova – Dinamo 2-1
„Nu a făcut ca alții, e inteligent!” Cuvinte de aur de la Mourinho pentru Chivu! Ce mesaj i-a transmis: „Voi fi acolo!”„Nu a făcut ca alții, e inteligent!” Cuvinte de aur de la Mourinho pentru Chivu! Ce mesaj i-a transmis: „Voi fi acolo!”
Cristiano Bergodi: “Nu vreau să ia eventul Cristi Chivu”Cristiano Bergodi: “Nu vreau să ia eventul Cristi Chivu”