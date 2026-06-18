A fost crescut de AC Milan, acum se transferă în Liga 1!

Liga 1 pregăteşte un nou transfer interesant. Ismet Sinani (27 de ani), fotbalist crescut la AC Milan, este foarte aproape să ajungă la un acord UTA Arad, anunţă fanatik.ro.

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Ismet Sinani a jucat şi pentru echipele U17 şi U19 ale formaţiei italiene.

Atacantul italian cu cetăţenie kosovară a fost legitimat ultima dată la AC Bra, o echipă din Serie C.

El a mai evoluat până acum doar în eşaloanele inferioare ale Italiei, pentru formaţii cum ar fi Levico Terme, Union Clodiense Chioggia sau Legnago.