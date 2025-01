"A fost de 10!" Ce l-a cucerit pe Ilie Dumitrescu, în FCSB - Hermannstadt 1-1! Detaliul remarcat - Antena Sport

”Am început bine. Am avut câteva ocazii. Dar, din păcate au marcat cei de la Hermannstadt și a devenit meciul din ce în ce mai greu. Au jucat cu cinci fundași și s-au apărat bine. Ne-a fost greu să marcăm. Am făcut-o târziu. Am avut câteva ocazii.

Simțeam după golul meu că puteam câștiga. Eu mă simt foarte bine. Am marcat primul gol și nu am câștigat. Sunt jumătate trist, jumătate supărat. Și cu stângul! Sunt trist că nu am câștigat. Ne-am pregătit bine în Antalya și trebuia să câștigăm astăzi.

Sperăm ca la următorul meci din Europa să fim mai bine și eu sunt încrezător că vom arăta mult mai bine. Ne așteaptă un campionat mult mai greu decât celălalt. Trebuie să fim fizic și mental bine, altfel nu vom fi campioni.

(n.r. Mergeți în Azerbaidjan cu gândul să învingeți?) Da, ăsta a fost obiectivul după primele 4-5 meciuri. Se poate și vrem în primele 8. Vedem cum va fi meciul joi. Am arătat ce putem și suntem mândri de munca pe care am depus-o până acum”, a spus Vali Crețu la digisport.ro.