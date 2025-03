"A fost minus unu!" Jucătorul "distrus" de Gabi Balint, după FCSB - Universitatea Craiova 1-0: "N-am mai văzut de mult asta!" - Antena Sport

Gabi Balint a „distrus” un jucător, după ce FCSB a învins-o cu 1-0 pe Universitatea Craiova. Fostul internaţional l-a criticat pe Ştefan Baiaram, titularul din echipa lui Mirel Rădoi.

FCSB a intrat în play-off de pe primul loc, loc asigurat după victoria din derby-ul cu Universitatea Craiova. Campioana se va duela cu Rapid şi Dinamo, în primele două runde de play-off.

Jucătorul „distrus” de Gabi Balint, după FCSB – Universitatea Craiova 1-0

Gabi Balint a tras concluziile, după eşecul oltenilor, şi a subliniat că echipa a fost din nou dependentă de evoluţia lui Alexandru Mitriţă. Acesta a transmis că atunci când mijlocaşul nu are un joc strălucit, nici echipa nu are rezultate.

Balint a declarat, de asemenea, că nu a mai văzut-o de mult pe Universitatea Craiova într-un astfel de moment, mărturisind că se aştepta ca oltenii să obţină un rezultat bun în duelul cu FCSB.

„Craiova, la fel. No Mitriță, no win! Asta-i clar. Când Mitriță e zero, n-au nicio șansă. Baiaram a fost minus unu!