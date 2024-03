"A fost şi ambiţia mea prostească!" Gigi Becali şi-a recunoscut vina în umilinţa istorică cu Rapid: "Mai bine jucam cu ei!" - Antena Sport

Reclamă

Gigi Becali i-a făcut praf pe Coman şi Olaru

Gigi Becali i-a făcut praf pe Coman şi Olaru. Gigi Becali a fost extrem de furios după Rapid – FCSB 4-0. Şi-a desfiinţat toate vedetele după umilinţa din derby. Coman, Olaru şi Târnovanu au fost distruşi de patron. Gigi Becali a spus că şi Ştefan Târnovanu riscă să piardă echipa.

„Nu sunt amărât. Ei au fost o echipă de fotbal, noi nu am fost. Coman, Olaru, Băluţă, Tavi Popescu au fost zero. Nu mai spun de Târnovanu, că poate nu mai intră tot el. Şi la primul gol, dar şi la golul primit la colţul scurt. E mingea lui, nu am avut niciu jucător pe teren. Olaru, căpitanul echipei a fost zero. Tavi bag unul de 16 ani, să văd„, a spus Gigi Becali la primasport.ro.

Rapid – FCSB 4-0. Umilinţă uriaşă pentru echipa lui Elias Charalambous Arena Naţională a fost plină la derby-ul campionatului, dar prima repriză nu a avut prea multe faze de poartă. Rrahmani a tras pe lângă în minutul 13, apoi tot el a cerut penalti la un duel cu Dawa, în careu, însă arbitrul Haţeganu nu a acordat nimic. Primul gol al giuleştenilor a venit în minutul 33, când Paul Iacob a trimis cu o lovitură de cap în plasă, din lovitura liberă executată de Papeau. Florinel Coman a trimis puţin pe lângă poartă, în minutul 35, iar în minutul 49 Alexandru Băluţă a marcat, dar golul a fost anulat din cauza unei poziţii de ofsaid. Mai pragmatici, rapidiştii au făcut 2-0 în minutul 53, prin Albion Rrahmani. În minutul 74 Ermal Krasniqi a înscris pentru 3-0, iar Albion Rrahmani a reuşit dubla în minutul 83, ducând scorul la 4-0. Cu această reuşită Rrahmani a ajuns la 13 goluri în acest sezon

