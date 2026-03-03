Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Victor Piţurcă, semnal de alarmă pentru FCSB după ratarea play-off-ului: "Va fi foarte greu" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Victor Piţurcă, semnal de alarmă pentru FCSB după ratarea play-off-ului: “Va fi foarte greu”

Victor Piţurcă, semnal de alarmă pentru FCSB după ratarea play-off-ului: “Va fi foarte greu”

Viviana Moraru Publicat: 3 martie 2026, 8:14

Comentarii
Victor Piţurcă, semnal de alarmă pentru FCSB după ratarea play-off-ului: Va fi foarte greu

Victor Pițurcă, în timpul unei conferințe de presă / Sport Pictures

Victor Piţurcă a tras un semnal de alarmă pentru FCSB, după ratarea play-off-ului. Fostul selecţioner s-a declarat convins de faptul că roş-albaştrii nu vor avea o misiune uşoară în play-out.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

“Piţi” a transmis că jucătorii campioanei trebuie să fie pregătiţi şi pentru meciurile care vor urma, obiectivul echipei fiind acum câştigarea play-out-ului, pentru a disputa barajul de Conference League.

Victor Piţurcă, semnal de alarmă pentru FCSB după ratarea play-off-ului

Victor Piţurcă a mai amintit de faptul că în acest sezon, FCSB a pierdut multe puncte în duelurile cu echipele care nu au prins play-off-ul. Fostul selecţionerul a lăudat însă jocul campioanei din ultimul meci, câştigat cu 4-2 cu UTA.

“Fiecare meci va fi foarte greu. Nu știu jucătorii cum vor fi pregătiți pentru play-out. Nu va fi simplu. Sunt convins că jucătorii nu vor juca la nivelul lor. Vor crede că play-out-ul pentru ei… Trebuie să joace.

Jocurile se vor juca pe teren. Au pierdut puncte multe cu echipe mici. Dacă jucau cum au făcut-o cu UTA, nu aveau nicio problemă la play-off”, a declarat Victor Piţurcă, conform digisport.ro.

Reclamă
Reclamă

După ce FC Argeş a învins-o pe Dinamo cu scorul de 1-0, FCSB a ratat şi ultima şansă pe care o mai avea la calificarea în play-off. În prima etapă din play-out, campioana se va duela cu nou-promovata Metaloglobus.

Victor Piţurcă, mesaj pentru Gigi Becali

Mulţi l-au dat direct pe Gigi Becali drept vinovat pentru ce s-a întâmplat la FCSB, Piţurcă are însă altă opinie. El crede că vinovaţi sunt fotbaliştii, iar la FCSB s-a simţit şi o lipsă de strategie.

“Vinovați sunt absolut toți! De la Gigi, dar mai ales până la jucători. Jucătorii care formează lotul FCSB-ului sunt valoroși. Chiar dacă a terminat pe 7, FCSB e una dintre cele mai bune echipe.

Elevii din Focşani blocaţi de război în Dubai au mers în "vacanţă la schi"Elevii din Focşani blocaţi de război în Dubai au mers în "vacanţă la schi"
Reclamă

Ar trebui ca Gigi Becali să regândească puțin strategia. De data asta n-a mai mers. A avut aceste rezultate mai slabe, chiar rușinoase, ar trebui să se gândească”, a declarat Pițurcă, la Digi Sport.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va prinde FCSB Conference League la finalul sezonului?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Elevii din Focşani blocaţi de război în Dubai au mers în "vacanţă la schi"
Observator
Elevii din Focşani blocaţi de război în Dubai au mers în "vacanţă la schi"
Florin Tănase, pus la punct de Dani Coman: „Nu e în măsură să discute”
Fanatik.ro
Florin Tănase, pus la punct de Dani Coman: „Nu e în măsură să discute”
9:14
Dani Coman i-a dat replica lui Florin Tănase, după discursul fără precedent: “Nu e în măsură să facă asta”
9:12
Cristi Chivu, lăudat de o legendă cu 7 titluri în Serie A: “Merită aplauze pentru ce a reuşit”
9:07
Cum afectează războiul Formula 1
8:48
A scos FCSB din play-off şi acum regretă. Preşedintele clubului uriaş a dat cărţile pe faţă
8:46
“Rareori s-a întâmplat aşa ceva”. Un titular al lui Real Madrid, făcut praf de spanioli după eşecul cu Getafe
8:30
Jaqueline Cristian, Sorana Cîrstea şi Gabriela Ruse şi-au aflat adversarele de la Indian Wells
Vezi toate știrile
1 CFR Cluj nu a plătit toţi banii! Ce se întâmplă cu depunctarea ardelenilor 2 Mario Tudose şi Matei Ilie, pe lista de achiziţii a lui Gigi Becali: “Om m-am făcut” 3 Steven Nsimba, transfer la o echipă de top din Europa. Lovitură financiară pentru Mihai Rotaru 4 Kyros Vassaras a dat verdictul, după fazele controversate din Farul – CFR Cluj 1-2. Discuţiile din camera VAR, publicate 5 Gigi Becali, şedinţă de urgenţă la Palat după umilinţa FCSB-ului. Ce se întâmplă cu Mihai Stoica şi Mirel Rădoi 6 Ilie Dumitrescu a aflat ce vrea să facă Gigi Becali la FCSB şi a reacţionat: “E senzaţional”
Citește și
Cele mai citite
CFR Cluj nu a plătit toţi banii! Ce se întâmplă cu depunctarea ardelenilorCFR Cluj nu a plătit toţi banii! Ce se întâmplă cu depunctarea ardelenilor
Gică Craioveanu, cuvinte mari despre transferul uriaş pentru fotbalul românescGică Craioveanu, cuvinte mari despre transferul uriaş pentru fotbalul românesc
Blaturi pentru pariuri în fotbalul românesc. Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţeBlaturi pentru pariuri în fotbalul românesc. Percheziţii în Bucureşti şi în şase judeţe
Transfer la Universitatea Craiova. A fost anunţat oficialTransfer la Universitatea Craiova. A fost anunţat oficial