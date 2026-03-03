Victor Piţurcă, semnal de alarmă pentru FCSB după ratarea play-off-ului: "Va fi foarte greu" - Antena Sport

Victor Piţurcă a tras un semnal de alarmă pentru FCSB, după ratarea play-off-ului. Fostul selecţioner s-a declarat convins de faptul că roş-albaştrii nu vor avea o misiune uşoară în play-out.
“Piţi” a transmis că jucătorii campioanei trebuie să fie pregătiţi şi pentru meciurile care vor urma, obiectivul echipei fiind acum câştigarea play-out-ului, pentru a disputa barajul de Conference League.
Victor Piţurcă, semnal de alarmă pentru FCSB după ratarea play-off-ului
Victor Piţurcă a mai amintit de faptul că în acest sezon, FCSB a pierdut multe puncte în duelurile cu echipele care nu au prins play-off-ul. Fostul selecţionerul a lăudat însă jocul campioanei din ultimul meci, câştigat cu 4-2 cu UTA.
“Fiecare meci va fi foarte greu. Nu știu jucătorii cum vor fi pregătiți pentru play-out. Nu va fi simplu. Sunt convins că jucătorii nu vor juca la nivelul lor. Vor crede că play-out-ul pentru ei… Trebuie să joace.
Jocurile se vor juca pe teren. Au pierdut puncte multe cu echipe mici. Dacă jucau cum au făcut-o cu UTA, nu aveau nicio problemă la play-off”, a declarat Victor Piţurcă, conform digisport.ro.
După ce FC Argeş a învins-o pe Dinamo cu scorul de 1-0, FCSB a ratat şi ultima şansă pe care o mai avea la calificarea în play-off. În prima etapă din play-out, campioana se va duela cu nou-promovata Metaloglobus.
Victor Piţurcă, mesaj pentru Gigi Becali
Mulţi l-au dat direct pe Gigi Becali drept vinovat pentru ce s-a întâmplat la FCSB, Piţurcă are însă altă opinie. El crede că vinovaţi sunt fotbaliştii, iar la FCSB s-a simţit şi o lipsă de strategie.
“Vinovați sunt absolut toți! De la Gigi, dar mai ales până la jucători. Jucătorii care formează lotul FCSB-ului sunt valoroși. Chiar dacă a terminat pe 7, FCSB e una dintre cele mai bune echipe.
Ar trebui ca Gigi Becali să regândească puțin strategia. De data asta n-a mai mers. A avut aceste rezultate mai slabe, chiar rușinoase, ar trebui să se gândească”, a declarat Pițurcă, la Digi Sport.
