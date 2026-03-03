Victor Piţurcă, semnal de alarmă pentru FCSB după ratarea play-off-ului: "Va fi foarte greu" - Antena Sport

Victor Piţurcă a tras un semnal de alarmă pentru FCSB, după ratarea play-off-ului. Fostul selecţioner s-a declarat convins de faptul că roş-albaştrii nu vor avea o misiune uşoară în play-out.

“Piţi” a transmis că jucătorii campioanei trebuie să fie pregătiţi şi pentru meciurile care vor urma, obiectivul echipei fiind acum câştigarea play-out-ului, pentru a disputa barajul de Conference League.

Victor Piţurcă, semnal de alarmă pentru FCSB după ratarea play-off-ului

Victor Piţurcă a mai amintit de faptul că în acest sezon, FCSB a pierdut multe puncte în duelurile cu echipele care nu au prins play-off-ul. Fostul selecţionerul a lăudat însă jocul campioanei din ultimul meci, câştigat cu 4-2 cu UTA.

“Fiecare meci va fi foarte greu. Nu știu jucătorii cum vor fi pregătiți pentru play-out. Nu va fi simplu. Sunt convins că jucătorii nu vor juca la nivelul lor. Vor crede că play-out-ul pentru ei… Trebuie să joace.

Jocurile se vor juca pe teren. Au pierdut puncte multe cu echipe mici. Dacă jucau cum au făcut-o cu UTA, nu aveau nicio problemă la play-off”, a declarat Victor Piţurcă, conform digisport.ro.