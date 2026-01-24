A semnat a doua zi după Hermannstadt - Dinamo 1-2: „Bine ai venit!” - Antena Sport

Dorinel Munteanu a primit „sânge proaspăt” la Hermannstadt, la mai puțin de 24 de ore de la meciul cu Dinamo București, pierdut cu scorul de 2-1.

Gruparea sibiană l-a prezentat oficial pe Aviel Zargari, mijlocaș cu două selecții în echipa națională de fotbal a Israelului. Acesta a semnat un contract valabil pe două sezoane și jumătate.

Aviel Zargari a semnat cu Hermannstadt

Dorinel Munteanu anunța la flash-interviu după meciul cu Dinamo București că se confruntă cu mari probleme de efectiv, iar conducerea s-a mișcat rapid pe piața transferurilor și i-a adus un internațional israelian.

Este vorba despre Aviel Zargari, fotbalist cu o cotă de piață de 200.000 de euro. Anunțul oficial a venit sâmbătă dimineață, la câteva ore după partida pierdută cu Dinamo.

„Bine ai venit la FCH, Aviel Zargary!

Aviel Zargary este un mijlocaș defensiv israelian în vârstă de 23 de ani. Are 32 de selecții pentru reprezentativele U16, U17, U18, U21, dar și două selecții pentru echipa națională a Israelului. Pe CV-ul său se regăsesc echipe ca Beitar Ierusalim, Maccabi Haifa, Maccabi Petah Tikva și Hapoel Haifa. Noul mijlocaș FCH are în palmares două cupe ale Israelului câștigate cu Petah Tikva și Beitar. Aviel a semnat pentru două sezoane și jumătate cu FCH”, se arată în comunicatul oficial al clubului.