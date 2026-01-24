A semnat a doua zi după Hermannstadt - Dinamo 1-2: „Bine ai venit!” - Antena Sport

Dorinel Munteanu a primit „sânge proaspăt” la Hermannstadt, la mai puțin de 24 de ore de la meciul cu Dinamo București, pierdut cu scorul de 2-1.
Gruparea sibiană l-a prezentat oficial pe Aviel Zargari, mijlocaș cu două selecții în echipa națională de fotbal a Israelului. Acesta a semnat un contract valabil pe două sezoane și jumătate.
Aviel Zargari a semnat cu Hermannstadt
Dorinel Munteanu anunța la flash-interviu după meciul cu Dinamo București că se confruntă cu mari probleme de efectiv, iar conducerea s-a mișcat rapid pe piața transferurilor și i-a adus un internațional israelian.
Este vorba despre Aviel Zargari, fotbalist cu o cotă de piață de 200.000 de euro. Anunțul oficial a venit sâmbătă dimineață, la câteva ore după partida pierdută cu Dinamo.
- Pleacă de la CFR Cluj după doar două meciuri jucate! Anunțul venit din Italia
- Zeljko Kopic ar putea pleca de la Dinamo! Salariu uriaş pentru croat: “Am câteva echipe”
- Lovitură cumplită pentru FCSB! Florin Tănase, OUT pentru meciul cu CFR Cluj
- “E cel mai bun” Reacţia lui Andrei Nicolescu după ce Dinamo a urcat pe primul loc în Liga 1!
- Victor Angelescu a confirmat transferul brazilianului la Rapid: „Luni ar trebui să semnăm contractul”