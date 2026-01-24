Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

A semnat a doua zi după Hermannstadt - Dinamo 1-2: „Bine ai venit!” - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | A semnat a doua zi după Hermannstadt – Dinamo 1-2: „Bine ai venit!”
VIDEO

A semnat a doua zi după Hermannstadt – Dinamo 1-2: „Bine ai venit!”

Daniel Işvanca Publicat: 24 ianuarie 2026, 11:14

Comentarii
A semnat a doua zi după Hermannstadt – Dinamo 1-2: Bine ai venit!”

Dorinel Munteanu, în timpul meciului Farul - Hermannstadt / Sport Pictures

Dorinel Munteanu a primit „sânge proaspăt” la Hermannstadt, la mai puțin de 24 de ore de la meciul cu Dinamo București, pierdut cu scorul de 2-1.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Gruparea sibiană l-a prezentat oficial pe Aviel Zargari, mijlocaș cu două selecții în echipa națională de fotbal a Israelului. Acesta a semnat un contract valabil pe două sezoane și jumătate.

Aviel Zargari a semnat cu Hermannstadt

Dorinel Munteanu anunța la flash-interviu după meciul cu Dinamo București că se confruntă cu mari probleme de efectiv, iar conducerea s-a mișcat rapid pe piața transferurilor și i-a adus un internațional israelian.

Este vorba despre Aviel Zargari, fotbalist cu o cotă de piață de 200.000 de euro. Anunțul oficial a venit sâmbătă dimineață, la câteva ore după partida pierdută cu Dinamo.

„Bine ai venit la FCH, Aviel Zargary!
Aviel Zargary este un mijlocaș defensiv israelian în vârstă de 23 de ani. Are 32 de selecții pentru reprezentativele U16, U17, U18, U21, dar și două selecții pentru echipa națională a Israelului. Pe CV-ul său se regăsesc echipe ca Beitar Ierusalim, Maccabi Haifa, Maccabi Petah Tikva și Hapoel Haifa.
Noul mijlocaș FCH are în palmares două cupe ale Israelului câștigate cu Petah Tikva și Beitar. Aviel a semnat pentru două sezoane și jumătate cu FCH”, se arată în comunicatul oficial al clubului.

Reclamă
Reclamă

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga derby-ul dintre FCSB şi CFR?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Reacţia unui turist român după ce a plătit 15 lei/noapte la un hotel din India: "Ce primeşti pe lângă păduchi"
Observator
Reacţia unui turist român după ce a plătit 15 lei/noapte la un hotel din India: "Ce primeşti pe lângă păduchi"
Orașul de 34,6 miliarde de euro se construiește în ritm alert. Va dispune de circuit de F1, stadion pentru Cupa Mondială și parc tematic
Fanatik.ro
Orașul de 34,6 miliarde de euro se construiește în ritm alert. Va dispune de circuit de F1, stadion pentru Cupa Mondială și parc tematic
12:00
Pleacă de la CFR Cluj după doar două meciuri jucate! Anunțul venit din Italia
11:58
Gestul superb al lui Cristi Chivu pentru Sommer, care a făcut un meci catastrofal şi a primit cea mai mică notă!
11:26
Naomi Osaka, OUT de la Australian Open după meciul câştigat cu scandal cu Sorana Cîrstea! Anunţul japonezei
10:46
UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. AS Roma a transferat extrema lui Dan Șucu
10:37
Americancele Madison Keys şi Jessica Pegula s-au calificat în optimi la Australian Open, unde vor fi adversare
10:33
Zeljko Kopic ar putea pleca de la Dinamo! Salariu uriaş pentru croat: “Am câteva echipe”
Vezi toate știrile
1 Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine” 2 Atacant de 2 milioane de euro la FCSB, după ruşinea de la Zagreb. Gigi Becali a făcut anunţul 3 “A făcut o greşeală capitală” Reacţia lui Ion Ţiriac după scandalul dintre Sorana Cîrstea şi Naomi Osaka! 4 S-a făcut! Botoşani îl aduce în Liga 1 pe fostul jucător de la FCSB! Lovitura dată de Iftime 5 Denis Alibec pleacă de la FCSB! Atacantul va fi antrenat de un român 6 Alvaro Arbeloa i-a spus că nu face parte din planurile sale la Real Madrid. Jucătorul valorează 70 de milioane de euro
Citește și
Cele mai citite
Jucătorul revine la FCSB. Mutarea a fost anunţată oficial: “Îi urăm mult succes”Jucătorul revine la FCSB. Mutarea a fost anunţată oficial: “Îi urăm mult succes”
Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva”Prima “victimă” a lui Gigi Becali după FC Argeş – FCSB 1-0: “Reziliem contractul! N-am nevoie de aşa ceva”
Transferul pentru care Gigi Becali luptă cu echipe din Olanda, Belgia, Spania şi ItaliaTransferul pentru care Gigi Becali luptă cu echipe din Olanda, Belgia, Spania şi Italia
Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine”Primul jucător dat afară de Gigi Becali de la FCSB, după ruşinea de la Zagreb: “Poate să plece de mâine”