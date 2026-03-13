Zeljko Kopic a identificat marea problemă a lui Dinamo, înaintea derby-ului cu Rapid: “Din iarnă ne confruntăm cu asta”

Antrenorul lui Dinamo Zeljko Kopic, a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă, că în derby-ul din deplasare cu FC Rapid jucătorii săi îşi propun să arate cel mai bun fotbal al lor.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

“E un sentiment plăcut să facem parte din play-off. Este un nou început, suntem în formă, avem o energie bună în cadrul lotului, aşa că ne propunem să jucăm cel mai bun fotbal al nostru. Trebuie să luptăm pentru a obţine cel mai bun rezultat posibil. Ştim că va fi dificil, îi respectăm pe cei de la Rapid, respectăm ceea ce au realizat până acum, însă avem ambiţiile noastre şi vom merge acolo să luptăm”, a spus el.

Zeljko Kopic a numit principala problemă de la Dinamo, înaintea derby-ului cu Rapid

Tehnicianul susţine că formaţia sa trebuie să îşi rezolve problemele la finalizare.

“După pauza de iarnă ne confruntăm cu probleme la finalizare, nu am reuşit să marcăm, chiar dacă şanse am avut în fiecare meci. Nu suntem eficienţi, aici trebuie să ne îmbunătăţim. De asemenea, e important să fim mai atenţi la fazele fixe în defensivă. Analizăm şi lucrăm toate aceste lucruri la antrenamente şi cred că putem fi mai buni începând cu meciul următor. Cred că am fi putut avea câteva puncte în plus dacă eram atenţi, însă suntem acolo unde merităm, în play-off”, a precizat Kopic.

“Este importantă şi statistica partidelor cu Rapid. Dar eu spun că am avut şanse să câştigăm în faţa lor în trecut, dar nu am reuşit. Mâine va fi o nouă oportunitate pentru noi. Sunt 10 meciuri, deci 30 de puncte, aşa că trebuie să luptăm până la final şi vedem atunci unde ne clasăm,” a adăugat antrenorul croat.