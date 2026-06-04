Cinci cluburi interesate de fotbalistul celor de la FCSB! Gigi Becali cere 500.000 de euro

Gigi Becali a anunțat recent cine sunt jucătorii care vor pleca de la FCSB în această vară, însă finanțatorul roș-albaștrilor a alcătuit și o listă cu cei care ar putea părăsi formația bucureșteană, în cazul unor oferte convenabile.
Aici, patronul FCSB a invocat și numele lui Mihai Lixandru, pe care a transmis că-l va ceda primei echipe care va oferi în schimbul acestuia suma de 500.000 de euro.
Mihai Lixandru, dorit de cinci echipe. Ar putea lua drumul a doi internaționali români
Mihai Lixandru nu mai face parte din planurile lui Gigi Becali la FCSB, iar patronul roș-albaștrilor a anunțat că va lua în calcul oferte care pornesc de la 500.000 de euro pentru jucătorul de 24 de ani.
Jurnalistul italian Lorenzo Lepore a precizat că nu mai puțin de cinci echipe urmăresc situația mijlocașului cotat la un milion de euro. Virtus Entella, Rapid Vienna, FC Thun, Lucerne și Anderlecht monitorizează evoluția acestuia.
Alexandru Chipciu și Nicolae Stanciu au ajuns la „colosul” belgian direct de la FCSB, deci, Lixandru ar deveni al treilea jucător transferat pe axa România – Belgia.
𝗜𝗻𝗳𝗼: Mihai Lixandru is attracting serious interest ahead of the summer window.
The 24-year-old midfielder — a two-time league winner with strong European experience — has caught the eye of Virtus Entella in Italy, Rapid Vienna, Thun and Lucerne, as well as Anderlecht,… pic.twitter.com/tmkyjDnrjW
— Lorenzo Lepore (@lorenzooleporee) June 3, 2026
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