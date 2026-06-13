A semnat! Jucătorul dorit de Mihai Rotaru la Universitatea Craiova s-a decis

Universitatea Craiova a primit o veste nefavorabilă în plină perioadă de mercato, după ce una dintre țintele importante ale lui Mihai Rotaru a ales să își continue cariera în alt campionat. Jurica Prsir, mijlocașul croat evaluat la 1,5 milioane de euro, nu va mai ajunge în Bănie.
Fotbalistul în vârstă de 26 de ani, care evolua la HNK Gorica, a semnat un contract valabil până în vara anului 2029 cu formația poloneză Wisla Plock, punând capăt speculațiilor privind un posibil transfer la vicecampioana României.
Universitatea Craiova a ratat transferul lui Jurica Prsir
Interesul Universității Craiova pentru Prsir era cunoscut de mai multe zile, iar Mihai Rotaru recunoscuse public că și-ar fi dorit să îl aducă sub comanda lui Filipe Coelho. Totuși, finanțatorul oltenilor se declara rezervat în privința șanselor de a finaliza mutarea.
Jurica Prsir era considerat una dintre principalele variante pentru întărirea compartimentului median al formației din Bănie. Experiența acumulată în campionatul Croației și cota de piață ridicată îl transformaseră într-o țintă importantă pentru conducerea clubului.
Transferul în Polonia reprezintă astfel un eșec pentru Universitatea Craiova, care continuă să caute soluții pentru consolidarea lotului înaintea debutului în preliminariile europene. Oficialii clubului încearcă să construiască o echipă capabilă să se lupte atât pe plan intern, cât și în competițiile continentale.
Planul anunţat de Mihai Rotaru pentru transferurile dorite de Universitatea Craiova
În ultimele zile, Mihai Rotaru a vorbit deschis despre strategia de transferuri și despre mai mulți jucători aflați pe lista oltenilor. Patronul clubului a admis însă că anumite mutări sunt dificile, iar concurența din partea altor campionate poate face diferența.
După ratarea lui Jurica Prsir, Universitatea Craiova este așteptată să își reorienteze atenția către alte variante disponibile pe piață. Conducerea clubului vrea să completeze lotul înaintea startului noului sezon și să ofere antrenorului toate soluțiile necesare pentru îndeplinirea obiectivelor.
Rămâne de văzut care vor fi următoarele mutări ale grupării din Bănie, însă pierderea mijlocașului croat reprezintă o lovitură importantă pentru planurile lui Mihai Rotaru. În ciuda acestui eșec, oltenii continuă să fie activi pe piața transferurilor și speră să compenseze rapid această ratare.
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