"Un milion de euro cu totul". Gigi Becali a confirmat transferul lui Joao Paulo. Toate detaliile mutării - Antena Sport

"Un milion de euro cu totul". Gigi Becali a confirmat transferul lui Joao Paulo. Toate detaliile mutării

Home | Fotbal | Liga 1 | "Un milion de euro cu totul". Gigi Becali a confirmat transferul lui Joao Paulo. Toate detaliile mutării

“Un milion de euro cu totul”. Gigi Becali a confirmat transferul lui Joao Paulo. Toate detaliile mutării

Andrei Nicolae Publicat: 1 februarie 2026, 12:50

Comentarii
Un milion de euro cu totul. Gigi Becali a confirmat transferul lui Joao Paulo. Toate detaliile mutării

Gigi Becali - Joao Paulo / Colaj Sport Pictures

Gigi Becali a fost contactat pentru o reacție la scurt timp după ce s-a scris în presă că FCSB și Oțelul s-au înțeles pentru transferul lui Joao Paulo, iar patronul roș-albaștrilor a confirmat mutarea. Mijlocașul din Insulele Capului Verde va ajunge în această iarnă la campioana en-titre în schimbul sumei de 600.000 de euro, iar moldovenii vor încasa și banii de la FIFA pentru participarea sa la Cupa Mondială.

Transferul lui Joao Paulo la FCSB părea să fi picat după ce Gigi Becali a anunțat că nu s-a înțeles cu Oțelul pe plan financiar și că nu este dispus să dea mai mult de 200.000 de euro în schimbul africanului. Cu toate acestea, totul a suferit o răstunare de situație, iar jucătorul de 27 de ani va ajunge până la urmă în curtea campioanei, lucru pe care l-a confirmat chiar patronul roș-albaștrilor.

Joao Paulo, o afacere de un milion de euro pentru Oțelul

Becali a dezvăluit că s-a lăsat înduplecat de cerințele gălățenilor și a plusat la suma de transfer pentru Joao Paulo, care va veni la FCSB în schimbul a 600.000 de euro, nu 200.000, așa cum își dorea patronul. Oțelul va încasa chiar mai mulți bani de atât, pentru că latifundiarul din Pipera s-a angajat să le ofere și banii aferenți pentru Cupa Mondială.

Ținând cont că Joao Paulo va merge alături de naționala sa la World Cup 2026, echipa de care aparține urma să primească o sumă de bani de la FIFA. Fotbalistul din Insulele Capului Verde urma să aducă acei euro în conturile FCSB-ului, însă Becali a decis să îi trimită la Oțelul, estimând că suma totală pe care o vor încasa gălățenii va ajunge la un milion de euro.

L-am luat, da. Acum facem actele. Nu puteam să spun că-l vreau pentru că după aceea se băgau alții. Cum văd că Becali vrea un jucător, cum se bagă să facă ofertă. Așa că zic că nu-l vreau până nu fac actele. Acum am făcut actele. Nu știu exact suma. O să fie în jur de un milion de euro.

Plătim 600.000 de euro noi, iar Oțelul va lua și banii pe care îi dă FIFA pentru prezența la Mondial. Păstrează Oțelul banii ăia, nu-i luăm noi. Noi îi vom transfera către Oțelul. Cred că o să fie în jur de un milion de euro cu totul“, a spus Becali, potrivit gsp.ro.

În momentul în care transferul său va fi oficializat, Joao Paulo va deveni al treilea jucător adus de FCSB în acest mercato, după Andre Duarte și Ofri Arad. În acest sezon, Joao Paulo a adunat 22 de meciuri în toate competiţiile pentru Oţelul Galaţi. Acesta a marcat un gol şi şi-a trecut în cont şi trei pase decisive.

Comentarii


1 UPDATELIVEBLOG Mercato 2026. Cele mai importante transferuri din iarnă. Timo Werner va fi adversarul lui Louis Munteanu 2 Ce lovitură dă Gigi Becali pe piaţa transferurilor! Jucătorul calificat la World Cup 2026 vine la FCSB 3 EXCLUSIVJucătorul pentru care Gigi Becali n-a vrut să plăteacă 400.000 de euro a semnat 4 Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! “Ce vă mai place să le numărați banii altora” 5 FCSB poate da lovitura! Jucătorul care i-a spus inițial “nu” lui Becali și-a dat acordul pentru transfer 6 Un club uriaş din Europa îl transferă pe Benzema. Francezul va avea un salariu de 20 de milioane de euro!
