Dani Coman e gata să se retragă din fotbal, după scandalul din Petrolul – FC Argeș 2-1: „Dacă se va întâmpla asta...” - Antena Sport

Dani Coman a avut un nou discurs dur, la o zi după meciul câștigat de Petrolul cu FC Argeș, scor 2-1, în etapa a 27-a din Liga 1. Partida a fost marcată de gafa avută de Radu Petrescu, care a anulat inexplicabil un gol al piteștenilor, la scorul de 1-1.

Dani Coman a avut o adevărată tiradă în direct, la scurt timp după fluierul final, adresând cuvinte dure după greșeala comisă de arbitrul Radu Petrescu.

Dani Coman e gata să se retragă din fotbal, după scandalul din Petrolul – FC Argeș 2-1

La o zi după meci, Dani Coman a transmis faptul că e gata să ia o decizie radicală. Președintele piteștenilor a explicat faptul că în cazul în care va fi suspendat de Comisii, pentru declarațiile făcute, e dispus să se retragă definitiv din fotbal.

„Noi suntem pregătiți să jucăm următoarele meciuri, să le câștigăm și să fim în play-off, să fim acolo unde poate unii nu ne doresc, dar vom fi acolo, pentru că vom fi și mai puternici, și mai uniți, și mai buni, ne vom antrena și mai bine și tot vom fi acolo.

Nu am spus că a luat bani, nu am spus nimic, am spus doar că și-a bătut joc de noi, pentru ce să fiu suspendat? Că am spus un adevăr?