Iuliu Mureșan nu vrea să audă de play-off, înainte de Botoșani - CFR: „Mai multe emoții au ei” - Antena Sport

CFR Cluj va deschide etapa cu numărul 21 din Liga 1. Gruparea antrenată de Daniel Pancu va juca pe terenul celor de la FC Botoșani, echipă care nu a pierdut în acest sezon pe teren propriu.
Întrebat despre șansele la play-off ale ardelenilor, președintele Iuliu Mureșan s-a declarat sceptic în privința unei clasări în primele șase echipe ale României.
Iuliu Mureșan nu se gândește la play-off
CFR Cluj se află în prezent la șapte puncte de primul loc ce duce în play-off, iar Iuliu Mureșan este reținut în privința șanselor ca echipa sa să ajungă în primele șase formații ale Ligii 1.
Președintele clubului din Gruia a transmis că meciul de vineri are o importanță mai mare pentru formația lui Leo Grozavu, care are o presiune mai mare asupra sa.
„(n.r. ce v-ar aduce încă un rezultat bun?). 3 puncte, nu știu ce ne-ar aduce. Încredere și moral. Ne-ar apropia de play-off, dar e destul de greu oricum. Mai multă emoție are Botoșani pentru cele 3 puncte. Ei vor play-off-ul, cât mai sus.
Cred că e mai important pentru ei. În ultimele etape am avut 3 victorii, o remiză și o înfrângere. Bilanțul e destul de bun. Mai sunt etape. Trebuie maximum de puncte ca să avem șanse la play-off, e posibil, dar foarte greu”, a declarat Iuliu Mureșan, potrivit digisport.ro.
- George Pușcaș, atacantul ideal pentru Dinamo? Ce spune fostul jucător al „câinilor”
- Vestea primită de Ștefan Baiaram, după eliminarea șocantă a Craiovei din Conference League
- FC Botoşani – CFR Cluj LIVE TEXT (20:00). Moldovenii pot urca pe primul loc. Echipele probabile
- Daniel Bîrligea a confirmat! Atacantul, gata să joace în derby-ul cu Rapid: “Am revenit mai repede”
- Juri Cisotti vrea să îşi încheie cariera la FCSB: “Aş fi foarte fericit”