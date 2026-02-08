Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

"Acest meci n-a fost cedat adversarului". Anunțul făcut de pe gazon la Galați înainte de Oțelul - FCSB - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | “Acest meci n-a fost cedat adversarului”. Anunțul făcut de pe gazon la Galați înainte de Oțelul – FCSB

“Acest meci n-a fost cedat adversarului”. Anunțul făcut de pe gazon la Galați înainte de Oțelul – FCSB

Andrei Nicolae Publicat: 8 februarie 2026, 21:28

Comentarii
Acest meci n-a fost cedat adversarului. Anunțul făcut de pe gazon la Galați înainte de Oțelul – FCSB

Jucătorii de la Oțelul - FCSB, înainte de start / Sport Pictures

Crainicul lui Oțelul Galați, Mihai Bejenaru, a ținut să le transmită suporterilor aflați pe stadion un mesaj înainte de startul partidei cu FCSB. Acesta a vrut să ofere asigurări că meciul nu e sub nicio formă “trântit”, în contextul în care în ultima perioadă au existat voci care au speculat acest lucru după transferul lui Joao Paulo din Moldova la București.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Partida de la Galați dintre Oțelul și FCSB a fost marcat de un moment ieșit din comun oferit de crainicul echipei lui Laszlo Balint. Pe lângă prezentarea echipelor și transmiterea mesajelor de susținere față de propria echipă, Mihai Bejenaru a abordat un subiect apărut recent în spațiul public.

“N-avem de demonstrat nimic nimănui”

După ce Joao Paulo a fost cumpărat de FCSB de la Oțelul, au existat voci care au spus că acest transfer s-a produs astfel încât moldovenii să se dea la o parte în meciul direct, cu scopul de a o ajuta pe campioană să intre în play-off. După ce Mihai Stoica a respins categoric aceste acuzații, a venit și replica din partea gălățenilor prin vocea crainicului Mihai Bejenaru.

Acesta a ținut să spună că echipa nu are nimic de demonstrat și a amintit de victoriile moldovenilor contra celor de la Dinamo și Universitatea Craiova.

Nu avem de demonstrat nimic niciunui specialist de pe Temu sau părerilor de la TV. O să le arătăm că acest meci nu a fost cedat adversarului, în ciuda tuturor discuțiilor.

Reclamă
Reclamă

Aici a pierdut Dinamo, aici Craiova a simțit pentru prima oară gustul înfrângerii, ne-a rămas un singur lucru de făcut. Sa ne amintim cât de dulci sunt victoriile la Galați“, a spus crainicul meciului, potrivit gsp.ro.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar trebui dat afară Cristiano Bergodi de la U Cluj, după comportamentul grosolan de la finalul meciului cu CFR Cluj?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Filmul accidentului de pe DN6. Un tată şi cei doi copii minori, spulberaţi de un TIR intrat pe contrasens
Observator
Filmul accidentului de pe DN6. Un tată şi cei doi copii minori, spulberaţi de un TIR intrat pe contrasens
Dezvăluire bombă a președintelui FRF! Răzvan Burleanu, întrebat direct dacă se pariază ilegal în fotbalul românesc: „Da, clar! Avem multe audieri în curs!”
Fanatik.ro
Dezvăluire bombă a președintelui FRF! Răzvan Burleanu, întrebat direct dacă se pariază ilegal în fotbalul românesc: „Da, clar! Avem multe audieri în curs!”
21:13
LIVE TEXTOțelul – FCSB 1-2. “Dublă” Bîrligea! Campioana a întors scorul. Gălăţenii joacă în 10!
20:57
Daniel Bîrligea, prima “dublă” a sezonului în Liga 1! Atacantul nu mai marcase de 7 meciuri în campionat
20:53
Sassuolo – Inter 0-5. Cristi Chivu și-a umilit adversara și rămâne lider detașat în Serie A
20:45
Valentin Creţu, cel mai bun rezultat al carierei la Jocurile Olimpice! A încheiat pe locul 15 la sanie
20:22
Nota lui Dennis Man după ce i-a adus victoria lui PSV venind de pe bancă!
20:18
Primele vești despre starea lui Lindsey Vonn după căzătura de la Jocurile Olimpice. Anunțul venit din spital
Vezi toate știrile
1 Adrian Mihalcea i-a anunțat transferul la Universitatea Craiova, după Csikszereda – UTA 2-0: „A fost ultimul lui meci” 2 “Îi reziliezi contractul!” N-a stat pe gânduri după ce a văzut cum Cristiano Bergodi a sărit la bătaie 3 Andrei Cordea s-a dus la Dan Nistor, chiar în timpul interviului dat după scandalul uriaş. Ce s-a întâmplat 4 “Prostia nu are limite”. Daniel Pancu, făcut praf după ce a urlat la flash-interviu şi l-a criticat pe Bergodi 5 Mircea Lucescu a rostit numele pe care l-ar lăsa în locul său pe banca României: “Imediat mă retrag pentru el” 6 FCSB a bătut palma pentru transferul jucătorului în afară! Va încasa dublu față de cât a costat
Citește și
Cele mai citite
Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! “Ce vă mai place să le numărați banii altora”Românul celebru cu salariu la stat de 36.800 de euro pe lună! “Ce vă mai place să le numărați banii altora”
FCSB transferă un atacant brazilian. Vine să se bată cu Bîrligea pentru postul de titular!FCSB transferă un atacant brazilian. Vine să se bată cu Bîrligea pentru postul de titular!
A trecut vizita medicală și a semnat cu FCSB! Toate detaliile despre transferA trecut vizita medicală și a semnat cu FCSB! Toate detaliile despre transfer
Adrian Mihalcea i-a anunțat transferul la Universitatea Craiova, după Csikszereda – UTA 2-0: „A fost ultimul lui meci”Adrian Mihalcea i-a anunțat transferul la Universitatea Craiova, după Csikszereda – UTA 2-0: „A fost ultimul lui meci”