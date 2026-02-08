"Acest meci n-a fost cedat adversarului". Anunțul făcut de pe gazon la Galați înainte de Oțelul - FCSB - Antena Sport

Crainicul lui Oțelul Galați, Mihai Bejenaru, a ținut să le transmită suporterilor aflați pe stadion un mesaj înainte de startul partidei cu FCSB. Acesta a vrut să ofere asigurări că meciul nu e sub nicio formă “trântit”, în contextul în care în ultima perioadă au existat voci care au speculat acest lucru după transferul lui Joao Paulo din Moldova la București.

Partida de la Galați dintre Oțelul și FCSB a fost marcat de un moment ieșit din comun oferit de crainicul echipei lui Laszlo Balint. Pe lângă prezentarea echipelor și transmiterea mesajelor de susținere față de propria echipă, Mihai Bejenaru a abordat un subiect apărut recent în spațiul public.

“N-avem de demonstrat nimic nimănui”

După ce Joao Paulo a fost cumpărat de FCSB de la Oțelul, au existat voci care au spus că acest transfer s-a produs astfel încât moldovenii să se dea la o parte în meciul direct, cu scopul de a o ajuta pe campioană să intre în play-off. După ce Mihai Stoica a respins categoric aceste acuzații, a venit și replica din partea gălățenilor prin vocea crainicului Mihai Bejenaru.

Acesta a ținut să spună că echipa nu are nimic de demonstrat și a amintit de victoriile moldovenilor contra celor de la Dinamo și Universitatea Craiova.

“Nu avem de demonstrat nimic niciunui specialist de pe Temu sau părerilor de la TV. O să le arătăm că acest meci nu a fost cedat adversarului, în ciuda tuturor discuțiilor.