„Să nu se îmbete cu apă rece”. Avertisment pentru Dinamo, după victoria de senzație cu Universitatea Craiova

Claudiu Niculescu (50 de ani) a reacționat, după ce Dinamo a învins-o categoric pe Universitatea Craiova, scor 5-1, în etapa a doua din Liga 1. „Câinii” s-au impus fără emoții în duelul disputat pe arena Arcul de Triumf.
După succesul uriaș, Claudiu Niculescu a tras un semnal de alarmă și i-a avertizat pe elevii lui Nuno Campos. Fostul atacant din Ștefan cel Mare le-a transmis acestora să rămână cu picioarele pe pământ, deoarece urmează un sezon dificil.
Claudiu Niculescu, categoric după Dinamo – Universitatea Craiova 5-1
Claudiu Niculescu a mai declarat că Dinamo are nevoie în continuare de transferuri, în ciuda victoriei de senzație cu campioana.
„Să nu se îmbete cu apă rece după acest succes cu campioana, urmează meciuri grele, cu orice adversar. Este o echipă ce acum se formează. Dinamo are nevoie de jucători, de transferuri, în continuare. Știu ei posturile deficitare, dar cel puțin un atacant mai trebuie”, a declarat Claudiu Niculescu, conform gsp.ro.
Claudiu Niculescu a remarcat și trei jucători de la Dinamo, după victoria cu Universitatea Craiova. Alberto Soro, Cătălin Cîrjan și Alexandru Musi l-au impresionat pe „Clau-gol”.
„S-a văzut calitatea bună a lui Dinamo de la mijloc, din atac, în special, Musi și Cîrjan, plus Pop care a jucat foarte bine. Mă bucur mult pentru Dinamo. Mai ales că venea după o înfrângere nemeritată în prima etapă.
Îmi plac Soro, Musi și, mai ales, Cîrjan. Sunt fotbaliști interesanți, iar Dinamo poate fi un jucător important în fotbalul românesc. Mi-aș dori să se califice, neapărat, în cupele europene”, a mai spus Claudiu Niculescu.
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