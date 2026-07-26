Home | Fotbal | Liga 1 | „Să nu se îmbete cu apă rece”. Avertisment pentru Dinamo, după victoria de senzație cu Universitatea Craiova

„Să nu se îmbete cu apă rece”. Avertisment pentru Dinamo, după victoria de senzație cu Universitatea Craiova

Viviana Moraru Publicat: 26 iulie 2026, 15:03

Comentarii
Să nu se îmbete cu apă rece”. Avertisment pentru Dinamo, după victoria de senzație cu Universitatea Craiova

Jucătorii lui Dinamo, în timpul meciului cu Universitatea Craiova/ Sport Pictures

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Claudiu Niculescu (50 de ani) a reacționat, după ce Dinamo a învins-o categoric pe Universitatea Craiova, scor 5-1, în etapa a doua din Liga 1. „Câinii” s-au impus fără emoții în duelul disputat pe arena Arcul de Triumf.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

După succesul uriaș, Claudiu Niculescu a tras un semnal de alarmă și i-a avertizat pe elevii lui Nuno Campos. Fostul atacant din Ștefan cel Mare le-a transmis acestora să rămână cu picioarele pe pământ, deoarece urmează un sezon dificil.

Claudiu Niculescu, categoric după Dinamo – Universitatea Craiova 5-1

Claudiu Niculescu a mai declarat că Dinamo are nevoie în continuare de transferuri, în ciuda victoriei de senzație cu campioana.

„Să nu se îmbete cu apă rece după acest succes cu campioana, urmează meciuri grele, cu orice adversar. Este o echipă ce acum se formează. Dinamo are nevoie de jucători, de transferuri, în continuare. Știu ei posturile deficitare, dar cel puțin un atacant mai trebuie”, a declarat Claudiu Niculescu, conform gsp.ro.

Claudiu Niculescu a remarcat și trei jucători de la Dinamo, după victoria cu Universitatea Craiova. Alberto Soro, Cătălin Cîrjan și Alexandru Musi l-au impresionat pe „Clau-gol”.

Reclamă
Reclamă

S-a văzut calitatea bună a lui Dinamo de la mijloc, din atac, în special, Musi și Cîrjan, plus Pop care a jucat foarte bine. Mă bucur mult pentru Dinamo. Mai ales că venea după o înfrângere nemeritată în prima etapă.

Îmi plac Soro, Musi și, mai ales, Cîrjan. Sunt fotbaliști interesanți, iar Dinamo poate fi un jucător important în fotbalul românesc. Mi-aș dori să se califice, neapărat, în cupele europene”, a mai spus Claudiu Niculescu.

Cum prezintă presa rusă mesajul lui Nicuşor Dan despre a treia dronă doborâtă: pasaje-cheie, dispăruteCum prezintă presa rusă mesajul lui Nicuşor Dan despre a treia dronă doborâtă: pasaje-cheie, dispărute
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va trece FCSB de Auda după 2-3 în tur?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Cum treceau examenul auto fără să ştie nimic, la o şcoală din Capitală: "O să fie bine, dacă eşti şi dumneata"
Observator
Cum treceau examenul auto fără să ştie nimic, la o şcoală din Capitală: "O să fie bine, dacă eşti şi dumneata"
Prima plecare de la U Craiova, după 1-5 cu Dinamo! Oltenii îi caută înlocuitor. Exclusiv
Fanatik.ro
Prima plecare de la U Craiova, după 1-5 cu Dinamo! Oltenii îi caută înlocuitor. Exclusiv
14:29

Surprize uriașe în echipa de start a FCSB-ului, pentru meciul cu Csikszereda. Decizia luată în cazul lui Târnovanu
14:18

Lovitură pentru PSG! Un star din club nu își prelungește contractul. Granzii care stau la pândă
13:52

O nouă cursă în sezonul de Formula 1. Marele Premiu al Bahrainului, înlocuit
13:45

Un jucător de la Rapid, pe picior de plecare. Salariul imens pe care l-ar primi la noua echipă
13:12

Adrian Șut, prezentat oficial la noua echipă. Va fi pregătit de fostul antrenor de la FCSB
13:03

Vinicius și-a decis viitorul! Ce se întâmplă cu starul lui Real de care s-au interesat Arsenal și Liverpool
Vezi toate știrile
1 FotoSuperba prezentatoare TV se iubeşte cu un bărbat de 85 de ani. Ce avere are greul din fotbal 2 Florin Prunea, derapaj rasist! Ce a putut spune despre un jucător din derby-ul Dinamo – Universitatea Craiova 3 Juan Carlos Amoedo Dasilva a semnat cu Universitatea Craiova 4 Lovitură pentru Lewis Hamilton! Pilotul Ferrari, „retrogradat” din grilă în MP al Ungariei. Antonelli, penalizat și el 5 Florin Maxim s-a enervat după înfrângerea cu Farul! Nu i-a menajat pe constănţeni: „Eraţi la un pas să retrogradaţi” 6 Vozinha a semnat! Clubul la care va juca portarul care a impresionat la Cupa Mondială 2026
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali l-a cerut afară din echipă după FCSB – Auda 2-3! Jucătorul făcut praf de patron: „Te nenoroceşte”Gigi Becali l-a cerut afară din echipă după FCSB – Auda 2-3! Jucătorul făcut praf de patron: „Te nenoroceşte”
Decizia luată de FIFA după scandalul făcut de argentinieni în finala Cupei MondialeDecizia luată de FIFA după scandalul făcut de argentinieni în finala Cupei Mondiale
Cum s-a despărţit Simona Halep de iubit printr-un SMS. Tatăl ei a intervenit: „Nu i-a picat bine…”Cum s-a despărţit Simona Halep de iubit printr-un SMS. Tatăl ei a intervenit: „Nu i-a picat bine…”
Uluitor! Câte echipe din Liga a 2-a nu au drept de promovare în Liga 1. Lista completăUluitor! Câte echipe din Liga a 2-a nu au drept de promovare în Liga 1. Lista completă