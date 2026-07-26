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OFICIAL | Rapid și-a cedat jucătorul pe care a plătit 900.000 de euro: „Succes”

Andrei Nicolae Publicat: 26 iulie 2026, 15:09

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OFICIAL | Rapid și-a cedat jucătorul pe care a plătit 900.000 de euro: „Succes

Jucătorii Rapidului, după un meci / Sport Pictures

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Rapid a anunțat în urmă cu puțin timp plecarea lui Drilon Hazrollaj din Giulești. Kosovarul pe care alb-vișiniii au plătit nu mai puțin de 900.000 de euro a fost împrumutat la KF Tirana, cea mai titrată echipă din Albania.

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Rapid s-a despărțit în această perioadă de mercato de nume importante care au bifat meciuri în sezonul trecut, iar recent lista de plecări a giuleștenilor s-a mărit. Hazrollaj, fotbalistul care evoluează pe postul de aripă dreaptă venit din Kosovo de la FC Malisheva, a fost cedat sub formă de împrumut în Albania pentru un an.

Hazrollaj pleacă în Albania

Anunțul vine după ce jucătorul adus pe 900.000 de euro vara trecută nu a confirmat la clubul din Giulești. Hazrollaj s-a confruntat cu o problemă medicală, mai exact cu o pubalgie, iar ulterior nu a putut să se impună ca titular.

În total, kosovarul a adunat doar 14 meciuri în tricoul Rapidului fără să marcheze sau să ofere vreo pasă decisivă. În medie, Hazrollaj a evoluat 23,2 minute per partidă pentru giuleșteni.

KF Tirana, jucătorul la care a fost împrumutat jucătorul de 22 de ani, are și o opțiune de transfer definitiv își dorește să îl păstreze după acest sezon.

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FC Rapid și FK Tirana au ajuns la un acord pentru împrumutul lui Drilon Hazrollaj, pe o perioadă de un an, cu opțiune de transfer. Succes, Drilon„, a fost mesajul scurt postat de guileșteni pe rețelele sociale.

KF Tirana, noua echipă a lui Hazrollaj, are 26 de titluri de campioană, 16 Cupe ale Albaniei și 12 Supercupe și e cea mai titrată formație din țară.

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Bursa transferurilor la Rapid

Veniri: Mohammed Kamara (CFR Cluj), Vladan Bubanja (Orenburg), Jason Kodor (Lecce), Daniel Graovac (FCSB), Ștefan Senciuc (CFR Cluj), Alin Kumer Celik (Genoa);

Reveniri: Rareș Pop (Petrolul), Timotej Jambor (Slask Wroclaw), Radu Maria (Fundulea), Antoine Baroan (Avs FS), Robert Bădescu (Metaloglobus), Cristian Ignat (Petrolul), Luka Gojkovic (UTA Arad), Albert Cuculescu (CSM Vaslui), Omar El Sawy (U Cluj), Raul Stanciu (CS Tunari), Bogdan Ungureanu (Sepsi);

Plecări: Tobias Christensen (Wieczysta Cracovia), Elvir Koljic (liber), Diogo Mendes (liber), Daniel Paraschiv (Real Oviedo), Léo Bolgado (CFR Cluj), Kader Keita (liber), Andrei Borza (Corum FK), Jakub Hromada (Iraklis Salonic), Drilon Hazrollaj (FK Tirana);

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