OFICIAL | Rapid și-a cedat jucătorul pe care a plătit 900.000 de euro: „Succes”

Rapid a anunțat în urmă cu puțin timp plecarea lui Drilon Hazrollaj din Giulești. Kosovarul pe care alb-vișiniii au plătit nu mai puțin de 900.000 de euro a fost împrumutat la KF Tirana, cea mai titrată echipă din Albania.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Rapid s-a despărțit în această perioadă de mercato de nume importante care au bifat meciuri în sezonul trecut, iar recent lista de plecări a giuleștenilor s-a mărit. Hazrollaj, fotbalistul care evoluează pe postul de aripă dreaptă venit din Kosovo de la FC Malisheva, a fost cedat sub formă de împrumut în Albania pentru un an.

Hazrollaj pleacă în Albania

Anunțul vine după ce jucătorul adus pe 900.000 de euro vara trecută nu a confirmat la clubul din Giulești. Hazrollaj s-a confruntat cu o problemă medicală, mai exact cu o pubalgie, iar ulterior nu a putut să se impună ca titular.

În total, kosovarul a adunat doar 14 meciuri în tricoul Rapidului fără să marcheze sau să ofere vreo pasă decisivă. În medie, Hazrollaj a evoluat 23,2 minute per partidă pentru giuleșteni.

KF Tirana, jucătorul la care a fost împrumutat jucătorul de 22 de ani, are și o opțiune de transfer definitiv își dorește să îl păstreze după acest sezon.