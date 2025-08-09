Adi Mihalcea a făcut apel la calm după ce UTA a urcat pe primul loc în Liga 1: "Nu ne îmbătăm cu apă rece" - Antena Sport

Închide meniul
Adi Mihalcea a făcut apel la calm după ce UTA a urcat pe primul loc în Liga 1: “Nu ne îmbătăm cu apă rece”

Alex Ioniță Publicat: 9 august 2025, 22:04

Adi Mihalcea a oferit prima reacție după UTA – Farul 2-1. Antrenorul echipei din Arad a făcut apel la calm, după ce echipa sa a ajuns pe primul loc.

După victoria cu Farul, UTA are 11 puncte în Liga 1 și ocupă, cel puțin provizioriu, prima poziție. Rapid și Universitatea Craiova completează podiumul, ambele cu câte 10 puncte și cu un meci în minus față de „Bătrâna Doamnă”.

Ce a spus Adi Mihalcea după ce UTA a urcat pe primul loc în Liga 1

La finalul partidei cu Farul, Adi Mihalcea a transmis că un rezultat de egalitate ar fi fost echitabil, având în vedere faptul că elevii lui Ianis Zicu au dominat finalul partidei.

De asemenea, Mihalcea a transmis că jucătorii de la UTA nu ar trebui să se „îmbete cu apă rece”, după ce au ajuns pe prima poziție.

„A fost un meci spectaculos, cu multe ocazii. După aspectul jocului, un rezultat de egalitate cred că ar fi fost mai ok. Sunt foarte corect cu ceea ce am văzut, au avut ocazii mari pe final, ne-au dominat în a doua repriză.

Au jucători cu calitate, posesia de partea lor, am avut acea lovitură, am reușit să trecem peste golul egalizator.

Parcă ne sperie ceva, victoriile, faptul că putem câștiga. Sper să înlănțuim rezultatele pozitive. Suferim ca și în alte meciuri, reușim un rezultat remarcabil și continuăm această serie de invincibilitate.

Nu sunt lucruri speciale, stăteam după meci să mă gândesc… jucătorii au calitate… am reușit să-i transform și să fie mult mai direcți, preocupați de joc. Nu am nicio altă strategie. Le-am zis să se bucure în seara asta, de mâine ne reapucăm de treabă.

E plăcut, un lucru realizat de noi, dar e doar începutul de sezon. Nu e cazul să ne îmbătăm cu apă rece, e departe orice gând al meu de a mă gândi la play-off.

Mă gândesc la meciul cu Dinamo, să vedem cât ne va ține această serie. Trebuie să fim extrem de preocupați și atenți după ce vom pierde acel meci, pentru că va veni și acel moment”, a spus Adi Mihalcea, la digisport.ro.

“Meritam un egal!” Ianis Zicu a reacționat după 1-2 cu UTA! Ce l-a nemulțumit pe antrenor

Ianis Zicu a oferit prima reacție după UTA – Farul 2-1. Antrenorul „marinarilor” a dezvăluit și ce l-a nemulțumit în cadrul partidei jucate la Arad.

Farul a avut mai multe ocazii în finalul partidei de la Arad, însă elevii lui Ianis Zicu nu au reușit să restabilească egalitatea. Astfel, echipa de la malul mării a ratat șansa de a urca pe prima poziție în Liga 1.

În opinia lui Ianis Zicu, partida cu UTA a fost una frumoasă. Tehnicianul s-a declarat însă dezamăgit de faptul că echipa sa a plecat fără puncte de la Arad.

De asemenea, antrenorul de la Farul a dezvăluit că a fost nemulțumit de faptul că echipa sa a încasat primul gol, după o greșeală personală.

„A fost o partidă frumoasă, din păcate plecăm fără niciun punct, cred că meritam un egal, chiar dacă ei au avut momente în care puteau să se desprindă. Ăsta este fotbalul, un moment fix, sunt situații care apar, au făcut 2-1.

Sunt situații pe care ți le asumi, dacă vrei să ataci trebuie să îți asumi un oarecare dezechilibru pe faza defensivă.

Nu știu dacă ne-au surprins, știam de Pospelov, știam de Abdallah, dar e fotbal, apar momentele astea, nu ai cum să le controlezi pe toate. Trebuie să fim puternici. Dacă ne băteau și eram moi, nu aveam atitudine, atunci puteam să fim cu capul jos, să ne fie rușine.

Eroarea personală de la primul gol, unde trebuia să existe mai multă comunicare, lucrul acesta nu mi-a plăcut, dar asta este, sunt situații care apar”, a spus Ianis Zicu

