Adi Mihalcea a făcut apel la calm după ce UTA a urcat pe primul loc în Liga 1: "Nu ne îmbătăm cu apă rece" - Antena Sport

Adi Mihalcea a oferit prima reacție după UTA – Farul 2-1. Antrenorul echipei din Arad a făcut apel la calm, după ce echipa sa a ajuns pe primul loc.
După victoria cu Farul, UTA are 11 puncte în Liga 1 și ocupă, cel puțin provizioriu, prima poziție. Rapid și Universitatea Craiova completează podiumul, ambele cu câte 10 puncte și cu un meci în minus față de „Bătrâna Doamnă”.
Ce a spus Adi Mihalcea după ce UTA a urcat pe primul loc în Liga 1
La finalul partidei cu Farul, Adi Mihalcea a transmis că un rezultat de egalitate ar fi fost echitabil, având în vedere faptul că elevii lui Ianis Zicu au dominat finalul partidei.
De asemenea, Mihalcea a transmis că jucătorii de la UTA nu ar trebui să se „îmbete cu apă rece”, după ce au ajuns pe prima poziție.
„A fost un meci spectaculos, cu multe ocazii. După aspectul jocului, un rezultat de egalitate cred că ar fi fost mai ok. Sunt foarte corect cu ceea ce am văzut, au avut ocazii mari pe final, ne-au dominat în a doua repriză.
Au jucători cu calitate, posesia de partea lor, am avut acea lovitură, am reușit să trecem peste golul egalizator.
Parcă ne sperie ceva, victoriile, faptul că putem câștiga. Sper să înlănțuim rezultatele pozitive. Suferim ca și în alte meciuri, reușim un rezultat remarcabil și continuăm această serie de invincibilitate.
Nu sunt lucruri speciale, stăteam după meci să mă gândesc… jucătorii au calitate… am reușit să-i transform și să fie mult mai direcți, preocupați de joc. Nu am nicio altă strategie. Le-am zis să se bucure în seara asta, de mâine ne reapucăm de treabă.