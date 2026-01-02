Continuă plecările de la CFR Cluj. Kurt Zouma și-a reziliat contractul! - Antena Sport

CFR Cluj cunoaște schimbări importante de lot în această iarnă. Astfel, un alt jucător a părăsit echipa. Este vorba de Kurt Zouma.
Potrivit lui Daniel Stanciu, Kurt Zouma a semnat rezilierea contractului cu gruparea ardelenană. ”Da, am înțeles că a reziliat. Avea un salariu foarte mare”, a declarat Daniel Stanciu, pentru Digi Sport.
Fundașul Kurt Zouma a venit cu CV impresionant la CFR, dar nu a impresionat. Iuliu Mureșan a anunțat recent că fotbalistul de 31 de ani nu are o situație medicală care să îi permită să mai evolueze la un nivel ridicat.
Fostul jucător al celor de la Chelsea, Everton și West Ham United avea un salariu lunar de 50.000 de euro la formația patronată în prezent de Neluțu Varga.
- DC United vrea să transfere un alt jucător al CFR-ului! Iuliu Mureșan: “Mai avem nevoie să vindem”
- CFR Cluj, la un pas să piardă licența UEFA! Iuliu Mureșan: „Dacă nu vom face anumite plăți până pe 15 ianuarie…”
- Arabii au sunat să-l transfere pe Mario Tudose. Ce a decis FC Argeș: “Va pleca într-un campionat puternic”
- CFR a confirmat! Ardelenii s-au înțeles cu înlocuitorul lui Louis Munteanu după transferul în SUA
- “Nu e plăcut să joci cu 50-100 de spectatori”. Echipa abia așteaptă să vină pe cel mai nou stadion din România