Continuă plecările de la CFR Cluj. Kurt Zouma și-a reziliat contractul! - Antena Sport

Continuă plecările de la CFR Cluj. Kurt Zouma și-a reziliat contractul!

Radu Constantin Publicat: 2 ianuarie 2026, 21:20

Kurt Zouma în meciul cu Petrolul / SPORT PICTURES

CFR Cluj cunoaște schimbări importante de lot în această iarnă. Astfel, un alt jucător a părăsit echipa. Este vorba de Kurt Zouma.

Potrivit lui Daniel Stanciu, Kurt Zouma a semnat rezilierea contractului cu gruparea ardelenană. ”Da, am înțeles că a reziliat. Avea un salariu foarte mare”, a declarat Daniel Stanciu, pentru Digi Sport.

Fundașul Kurt Zouma a venit cu CV impresionant la CFR, dar nu a impresionat. Iuliu Mureșan a anunțat recent că fotbalistul de 31 de ani nu are o situație medicală care să îi permită să mai evolueze la un nivel ridicat.

Fostul jucător al celor de la Chelsea, Everton și West Ham United avea un salariu lunar de 50.000 de euro la formația patronată în prezent de Neluțu Varga.

