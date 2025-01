Adi Mihalcea a răbufnit la sosirea din Antalya! Antrenorul s-a enervat în aeroport: "Trei ore pentru un prăpădit de bagaj!" - Antena Sport

Va fi o perioadă extrem de dificilă, orice punct contează. Lupta din play-out va fi extraordinar de dificilă.

Acum 2 zile erau 17 grade și în România, acum a venit frigul, dar ne așteptam. Vor fi condiții dificile, dar cum ne-am adaptat în Antalya ne putem adapta și acum”, a mai spus Mihalcea.

Adrian Mihalcea, dezvăluiri inedite despre perioada petrecută la Genoa

Adrian Mihalcea, antrenorul de la Unirea Slobozia, a vorbit despre perioada pe care a petrecut-o la Genoa. Fostul atacant a fost legitimat în Serie A în perioada ianuarie 2002 – iulie 2003, după ce a fost transferat de la Dinamo.

Înainte de transferul în Serie A, Mihalcea a avut un sezon fabulos în Liga 1, cu Dinamo. În cele 14 partide în care a evoluat pentru ”câini” în sezonul 2001-2002, fostul atacant a marcat 11 goluri.

”Veneam de la Dinamo, eram căpitanul echipei, aveam susținere și mă simțeam important. Plus că stilul de joc era total diferit. Mult mai libertin, spații foarte mari aici, nu foarte multe meciuri intense și la un nivel foarte ridicat. Lucru care nu m-a ajutat în prima jumătate de an.

În Italia, erau mult mai intense, mult mai tacticizate, dar se punea foarte mare preț pe contact. Pe forță. Ceea ce eu în momentul acela nu aveam. Forța îmi lipsea cu desăvârșire. Având o reacție pe spații mici, în România mă ajuta. Acolo, nu. Acolo, tocmai de asta foarte multe meciuri se încheiau la egalitate.

Sau 1-0, maximum 2-0. Am avut nevoie de șase luni în care cred că de vreo trei ori vorbeam cu Giovanni și ziceam că vreau să mă întorc: ‘Bă, ești prost?! Cum să te întorci?! Stai acolo, vezi ce trebuie să faci. Ai înnebunit? Ce o să zică lumea?!’. Și am înțeles ceea ce îmi trebuie. Am stat șase luni de zile după antrenament, nu zilnic, am stat în sala de forță. Ajunsesem… Plecasem cu 67 de kilograme, eram firav și după șase luni pusesem 9 kilograme de masă musculară”, a declarat Adrian Mihalcea, pentru iamsport.ro.