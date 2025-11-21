Anunţul categoric al lui Charalambous despre transferul lui Florinel Coman la FCSB - Antena Sport

Închide meniul
Anunţul categoric al lui Charalambous despre transferul lui Florinel Coman la FCSB

Anunţul categoric al lui Charalambous despre transferul lui Florinel Coman la FCSB

Anunţul categoric al lui Charalambous despre transferul lui Florinel Coman la FCSB

Radu Constantin Publicat: 21 noiembrie 2025, 15:18

Comentarii
Anunţul categoric al lui Charalambous despre transferul lui Florinel Coman la FCSB

Hepta

În ultima vreme s-a vehiculat o eventuală revenire a lui Florinel Coman la FCSB, din iarnă. Florinel Coman a evoluat puțin în Qatar, la Al Gharafa, antrenorul Pedro Martins ținându-l mai mult pe banca de rezerve. Mijlocașul de 27 de ani a bifat doar două meciuri în campionat, patru în Liga Campionilor Asiei, și alte două în Cupa Qatarului.

Oficialii de la Al Gharafa iau astfel în calcul să-l cedeze pe Florinel Coman, fie definitiv, pentru a recupera o parte din suma investită în transferul lui, de șase milioane de euro, fie sub formă de împrumut.

Gigi Becali a dat de înțeles că l-ar încânta ca Florinel Coman să revină la FCSB. Elias Charalambous este însă categoric şi crede că sunt şanse nule ca atacantul să revină din iarnă la FCSB.

“Îmi doresc să-l am pe Florinel. Ştiţi ce gândesc despre Florinel ca om şi fotbalist, dar sentimentul meu este că nu vine. Aşa cred!”, a spus Charalambous în cadrul unei conferinţe de presă.

Comentarii


