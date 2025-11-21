Anunţul categoric al lui Charalambous despre transferul lui Florinel Coman la FCSB - Antena Sport

În ultima vreme s-a vehiculat o eventuală revenire a lui Florinel Coman la FCSB, din iarnă. Florinel Coman a evoluat puțin în Qatar, la Al Gharafa, antrenorul Pedro Martins ținându-l mai mult pe banca de rezerve. Mijlocașul de 27 de ani a bifat doar două meciuri în campionat, patru în Liga Campionilor Asiei, și alte două în Cupa Qatarului.
Oficialii de la Al Gharafa iau astfel în calcul să-l cedeze pe Florinel Coman, fie definitiv, pentru a recupera o parte din suma investită în transferul lui, de șase milioane de euro, fie sub formă de împrumut.
Gigi Becali a dat de înțeles că l-ar încânta ca Florinel Coman să revină la FCSB. Elias Charalambous este însă categoric şi crede că sunt şanse nule ca atacantul să revină din iarnă la FCSB.
“Îmi doresc să-l am pe Florinel. Ştiţi ce gândesc despre Florinel ca om şi fotbalist, dar sentimentul meu este că nu vine. Aşa cred!”, a spus Charalambous în cadrul unei conferinţe de presă.
