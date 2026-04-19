Anunţul celui pe care Gigi Becali vrea să îl aducă la FCSB: “O să purtăm o discuţie”

După ratarea play-off-ului, Gigi Becali (67 de ani), transmitea că îşi doreşte înfiinţarea unui departament de scouting din care să facă parte şi Adrian Ilie (51 de ani). Fost fotbalist în Spania, la Valencia, Adrian Ilie are numeroase relaţii în fotbalul occidental.

Chiar dacă se înţeleseseră să poarte o discuţie despre cooptarea lui Adrian Ilie în staff-ul FCSB-ului sau despre cum ar putea ajuta “Cobra” campioana, fostul jucător al Generaţiei de Aur încă nu s-a întâlnit cu patronul campioanei.

Adrian Ilie l-a asigurat pe Gigi Becali că vor discuta despre o eventuală colaborare

“Cu siguranță, o să purtăm o discuție, nu știu dacă acum pentru că e și situația. Nu știi dacă rămâne Mirel Rădoi la echipă, când pleci cu o strategie înainte, trebuie să știi foarte bine înainte lucrurile și să faci strategia pe un an sau doi”, a declarat Adrian Ilie pentru sport.ro.

“N-a venit încă. Tot a zis «Vin, nea Gigi, vin, nea Gigi, vin, nea Gigi, te sun, nea Gigi, vin nea Gigi», dar nici n-a venit. Nu știu nimic”, declara în urmă cu o săptămână Gigi Becali, pentru digisport.ro.

Adrian Ilie a mai lucrat la FCSB în perioada 2007-2008, fiind manager sportiv atunci când Gică Hagi antrena echipa. Ca jucător, Adrian Ilie a evoluat în 55 de meciuri pentru naţionala României, marcând 13 goluri. A înscris singurul gol al meciului România – Columbia 1-0 de la Campionatul Mondial din 1998, cu o scăriţă de generic, cu care l-a învins pe Mondragon.