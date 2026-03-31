Adrian Ilie, ultimele detalii despre revenirea la FCSB. Anunţ despre întâlnirea cu Gigi Becali

Viviana Moraru Publicat: 31 martie 2026, 14:17

Adrian Ilie, la începutul unui meci - Sport Pictures

Adrian Ilie a oferit noi declaraţii despre posibila revenire la FCSB. Fostul internaţional a dezvăluit că s-a întâlnit cu Gigi Becali, însă nu a luat decizia finală privind colaborarea cu patronul roş-albaştrilor.

După ratarea play-off-ului, Gigi Becali anunţa că îşi doreşte să înfiinţeze un departament de scouting la FCSB. Adrian Ilie este dorit de patronul campioanei din nou la echipa sa.

Adrian Ilie, ultimele detalii despre revenirea la FCSB

Adrian Ilie a declarat că deşi au trecut mai multe săptămâni, nu a reuşit să ajungă la Gigi Becali pentru a discuta privind o eventuală nouă colaborare la FCSB. “Cobra” a transmis că s-a întâlnit cu patronul roş-albaştrilor cu o altă ocazie, însă nu s-a decis dacă va lucra din nou cu acesta.

Nu am ajuns încă la întâlnirea cu domnul Becali. Ne-am văzut undeva, dar nu am apucat să merg la dumnealui. Este o întrebare foarte grea asta, dacă mă duc sau nu“, a declarat Adrian Ilie, conform digisport.ro.

În urmă cu două săptămâni, Gigi Becali oferea şi el declaraţii despre stadiul negocierilor cu Adrian Ilie. Acesta s-a declarat dezamăgit de faptul că nu s-a întâlnit cu fostul internaţional: “N-a venit încă. Tot a zis ‘Vin, nea Gigi, vin, nea Gigi, vin, nea Gigi, te sun, nea Gigi, vin nea Gigi’, dar nici n-a venit. Nu știu nimic”, spunea patronul roş-albaştrilor, conform sursei citate anterior.

Adrian Ilie a mai fost angajat de Gigi Becali la FCSB în sezonul 2007-2008, atunci când a ocupat postul de manager. În mandatul său s-au realizat transferuri importante, fiind aduşi, printre alţii, Robinson Zapata sau Pawel Golanski.

