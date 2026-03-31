Adrian Ilie, ultimele detalii despre revenirea la FCSB. Anunţ despre întâlnirea cu Gigi Becali

Adrian Ilie a oferit noi declaraţii despre posibila revenire la FCSB. Fostul internaţional a dezvăluit că s-a întâlnit cu Gigi Becali, însă nu a luat decizia finală privind colaborarea cu patronul roş-albaştrilor.

După ratarea play-off-ului, Gigi Becali anunţa că îşi doreşte să înfiinţeze un departament de scouting la FCSB. Adrian Ilie este dorit de patronul campioanei din nou la echipa sa.

Adrian Ilie a declarat că deşi au trecut mai multe săptămâni, nu a reuşit să ajungă la Gigi Becali pentru a discuta privind o eventuală nouă colaborare la FCSB. “Cobra” a transmis că s-a întâlnit cu patronul roş-albaştrilor cu o altă ocazie, însă nu s-a decis dacă va lucra din nou cu acesta.

“Nu am ajuns încă la întâlnirea cu domnul Becali. Ne-am văzut undeva, dar nu am apucat să merg la dumnealui. Este o întrebare foarte grea asta, dacă mă duc sau nu“, a declarat Adrian Ilie, conform digisport.ro.

În urmă cu două săptămâni, Gigi Becali oferea şi el declaraţii despre stadiul negocierilor cu Adrian Ilie. Acesta s-a declarat dezamăgit de faptul că nu s-a întâlnit cu fostul internaţional: “N-a venit încă. Tot a zis ‘Vin, nea Gigi, vin, nea Gigi, vin, nea Gigi, te sun, nea Gigi, vin nea Gigi’, dar nici n-a venit. Nu știu nimic”, spunea patronul roş-albaştrilor, conform sursei citate anterior.