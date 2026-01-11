Adrian Mazilu a marcat primul său gol pentru Dinamo. Execuție de senzație în cantonamentul din Antalya - Antena Sport

Adrian Mazilu a reușit să marcheze primul său gol pentru Dinamo de când s-a transferat la formația alb-roșie în vară. Jucătorul de 20 de ani a înscris în amicalul disputat de echipa lui Zeljko Kopic în Antalya în compania celor de la Gangwon.

Dinamo și-a dat întâlnire cu Gangwon în timpul celui de-al doilea amical al iernii în Antalya, iar partida din Turcia a reprezentat un prilej pentru Adrian Mazilu să spargă gheața. Fotbalistul venit de la Brighton pe 400.000 de euro a marcat de la marginea careului cu un șut imparabil.

Adrian Mazilu, gol după 659 de zile

Alb-roșiii au început extrem de bine meciul, iar după 10 minute conduceau deja cu 1-0 grație lui Cătălin Cîrjan. Dinamo a continuat să fie echipa mai bună, iar în minutul 24 a venit și a doua reușită din piciorul lui Adrian Mazilu.

Fotbalistul titularizat de Kopic în meciul de pregătire a primit o pasă de la Cătălin Cîrjan și a șutat puternic cu stângul de la marginea careului. “Torpila” fostului jucător de la Brighton a atins și bara transversală și s-a dus în poartă, învingângu-l pe goalkeeper-ul sud-coreean.

Mazilu a reușit astfel să marcheze prima sa reușită de când s-a transferat la Dinamo. Până acum, jucătorul evoluase în doar cinci partide oficiale, startul de sezon fiind periclitat din cauza problemelor medicale avute. Cu siguranță, suporterii clubului așteaptă acum și un prim gol în meciurile oficiale din partea lui Mazilu.