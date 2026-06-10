„E echipă de fotbal, nu spital de urgență”. Dănuț Lupu, reacție dură după ce a văzut ce s-a întâmplat la Dinamo

Dănuț Lupu a avut o reacție dură după cele întâmplate la Dinamo, în ultima perioadă. Pe lângă plecarea lui Zeljko Kopic, „câinii” s-au despărțit și de mai mulți jucători.
Dănuț Lupu a criticat transferurile efectuate de Dinamo în sezonul trecut, amintind în special de situația lui George Pușcaș. Atacantul a avut nevoie de operație, în această pauză, și va rata startul sezonului viitor.
Dănuț Lupu, reacție dură despre situația de la Dinamo
Dănuț Lupu speră, totuși, ca Dinamo să aibă rezultate mai bune cu noul antrenor pe bancă, Nuno Campos. Fostul internațional a subliniat, de asemenea, că plecarea lui Zeljko Kopic este o pierdere majoră pentru „câini”, Florentin Petre despărțindu-se și el de echipa din Ștefan cel Mare.
„Eu cred că e o pierdere destul de mare pentru Dinamo, mai ales că am înțeles că au mai plecat 4-5 jucători. Am văzut că sunt oferte și pentru Musi și Cîrjan.
Acum nu știu. Eu sper ca Dinamo să crească de la an la an. Am terminat pe 5, anul ăsta pe 4, mi-aș fi dorit la anul să termine pe 3 sau pe 2, dar după plecările care au fost și o să mai fie…
S-au adus niște jucători pe care, nu știu, n-am înțeles. Până la urmă Dinamo București e echipă de fotbal, nu e spital de urgență.
Nu știu de ce au fost aduși unii jucători, mai ales că unul s-a operat iar și stă trei luni (n.r. George Pușcaș).
Păi să mă legitimez și eu. Mă accidentez, stau 4-7 luni acasă. E frumos la Dinamo (n.r. – ironic)”, a declarat Dănuț Lupu.
După plecarea croatului Zeljko Kopic, clubul de fotbal Dinamo Bucureşti a anunţat, sâmbătă seara, că a ajuns la un acord cu antrenorul portughez Nuno Campos pentru a prelua banca tehnică a echipei.
Noul antrenor al lui Dinamo a semnat o înţelegere pe o perioadă de două sezoane, până la data de 30 iunie 2028.
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