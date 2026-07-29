Ionuţ Chirilă l-a transferat la CS Dinamo pe jucătorul care a cucerit un titlu cu FCSB. Antrenorul i-a preluat pe „câini” în această vară şi se pregăteşte de debutul în noul sezon de Liga a 2-a.

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Cei de la CS Dinamo au desfăşurat cantonamentul de vară la Braşov. Ionuţ Chirilă l-a avut sub comandă şi pe George Gogescu, fostul jucător al celor de la FCSB.

Ionuţ Chirilă l-a transferat la CS Dinamo pe jucătorul care a cucerit un titlu cu FCSB: George Gogescu

George Gogescu l-a convins pe Ionuţ Chirilă şi va semna cu CS Dinamo, în această vară, notează prosport.ro. Mijlocaşul în vârstă de 20 de ani a evoluat ultima dată la CS Tunari.

În palmaresul lui Gogescu se regăseşte un titlu alături de FCSB, în 2024. El se afla sub contract cu formaţia roş-albastră la momentul respectiv, fiind cedat în vara acelui an la Estepona B, în ligile inferioare din Spania.

George Gogescu a fost transferat de academia celor de la FCSB în vara lui 2021. Timp de trei ani, el s-a aflat sub contract cu roş-albaştrii, fiind împrumutat, în 2024, la Concordia Chiajna, timp de jumătate de sezon.