Ionuţ Chirilă l-a transferat la CS Dinamo pe jucătorul care a cucerit un titlu cu FCSB. Antrenorul i-a preluat pe „câini” în această vară şi se pregăteşte de debutul în noul sezon de Liga a 2-a.
Cei de la CS Dinamo au desfăşurat cantonamentul de vară la Braşov. Ionuţ Chirilă l-a avut sub comandă şi pe George Gogescu, fostul jucător al celor de la FCSB.
Ionuţ Chirilă l-a transferat la CS Dinamo pe jucătorul care a cucerit un titlu cu FCSB: George Gogescu
George Gogescu l-a convins pe Ionuţ Chirilă şi va semna cu CS Dinamo, în această vară, notează prosport.ro. Mijlocaşul în vârstă de 20 de ani a evoluat ultima dată la CS Tunari.
În palmaresul lui Gogescu se regăseşte un titlu alături de FCSB, în 2024. El se afla sub contract cu formaţia roş-albastră la momentul respectiv, fiind cedat în vara acelui an la Estepona B, în ligile inferioare din Spania.
George Gogescu a fost transferat de academia celor de la FCSB în vara lui 2021. Timp de trei ani, el s-a aflat sub contract cu roş-albaştrii, fiind împrumutat, în 2024, la Concordia Chiajna, timp de jumătate de sezon.
George Gogescu s-a aflat în cantonamentul de vară al FCSB-ului în 2023, el bifând două partide în tricoul roş-albaştrilor, ambele în Cupa României, în sezonul 2022-2023, cu Botoşani, şi în sezonul 2023-2024, cu Bihor.
Ionuţ Chirilă, nemulţumit de lotul pe care îl are la dispoziţie la CS Dinamo
Ionuţ Chirilă s-a declarat nemulţumit de lotul pe care îl are la dispoziţie, având sub comandă mai mulţi juniori.
„Din păcate, jucătorii lui Dinamo care au retrogradat au avut contracte până la 30 iunie, ceea ce nu este foarte normal. Aș fi preferat să găsesc din lotul ăla trei, patru jucători pe filosofia mea. Existau, dar acum, din păcate, sunt la adversarele noastre.
Am plecat la drum cu academia, cu jucători de 16, 17, 18, cel mai vârstnic are 22 sau 23 de ani. Am vreo patru de 16 ani în lot, vreo cinci de 17 ani, vreo opt sau nouă de 18 ani și, cu siguranță, vom fi echipa cu cea mai mică medie de vârstă din liga a doua din toate timpurile, de când s-a inventat fotbalul”, a spus Ionuţ Chirilă, conform sursei citate anterior.
CS Dinamo va debuta în noul sezon de Liga a 2-a sâmbătă, atunci când se va duela cu CS Afumaţi, în deplasare.
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