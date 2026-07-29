Cuvântul dur folosit de L’Equipe pentru a descrie aventura lui Rareş Ilie în Franţa!

Rareş Ilie a semnat pe 3 ani cu formaţia Mantova, din liga a doua italiană, aşa cum a anunţat AntenaSport în exclusivitate. La scurt timp după dezvăluirea noastră, Mantova l-a prezentat oficial pe fostul fotbalist al lui Nice, pe care Daniel Pancu (48 de ani) îl dorea foarte mult în Giuleşti.
Rapid îl vindea în vara lui 2022 pe Rareş Ilie la formaţia franceză Nice în schimbul sumei de 4 milioane de euro. După transferul în Franţa cota lui Rareş Ilie nu a „explodat”, ci dimpotrivă. El valorează în prezent, potrivit transfermarkt.com, 1.2 milioane de euro.
L’Equipe l-a numit un „eşec” pe Rareş Ilie în Franţa!
Reputata publicaţie sportivă franceză L’Equipe a catalogat drept un „eşec” aventura lui Rareş Ilie la Nice.
„După doar zece apariții pentru OGC Nice, Rareș Ilie părăsește clubul de pe Coasta de Azur. Se alătură echipei Mantova din Serie B, unde va încerca să-și relanseze cariera. Confruntându-se cu dificultăți evidente încă de la sosirea sa în sudul Franței, mijlocașul ofensiv român nu a reușit să se impună în niciuna dintre echipele în care a evoluat.
Cu toate acestea, clubul de pe Coasta de Azur cheltuise 5 milioane de euro pentru a-i asigura serviciile. Într-o perioadă de transferuri ambițioasă, alături de Sofian Diop (22 de milioane de euro), Gaetan Laborde (15 milioane de euro), Alexis Beka Beka (12 milioane de euro), Youssouf Ndayishimiye (11 milioane de euro) și Marcin Bulka (2 milioane de euro), Ilie se detașează clar ca un eșec”, a scris L’Equipe.
Numai 4 meciuri a jucat Rareş Ilie pentru Nice în campionat, în sezonul 2022-2023, imediat după transferul de la Rapid. Nu a avut nicio contribuţie la vreun gol în aceste meciuri. În februarie 2023 Nice îl împrumuta la Maccabi Tel Aviv, acolo unde a jucat 8 meciuri, reuşind un assist.
Ulterior Rareş Ilie a ajuns, tot împrumut, la Lausanne, acolo unde a jucat 29 de meciuri în campionatul Elveţiei, marcând 3 goluri şi reuşind 4 assist-uri. În sezonul 2024-2025 s-a întors pentru scurt timp la Nice, a jucat numai 2 meciuri în campionat, tot fără realizări. În ultimele două sezoane a jucat ca fotbalist împrumutat la Catanzaro şi Empoli. Rareş Ilie mai avea un an de contract cu Nice, dar a ajuns la un acord cu clubul francez pentru rezilierea contractului.
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