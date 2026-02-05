Adrian Mititelu exultă, după decizia privind palmaresul Universității Craiova: „O zi mare pentru fobalul românesc” - Antena Sport

Curtea de Apel Timișoara a decis astăzi că FC U Craiova este deținătoarea siglei și palmaresului echipei istorice din Oltenia, iar vestea a venit ca un șoc pentru clubul patronat de Mihai Rotaru.
Adrian Mititelu a reacționat după decizia instanței și a catalogat ziua drept una mare pentru fotbalul românesc. Mai mult decât atât, acesta a precizat că are încredere că hotărârea nu poate fi răsturnată la ICCJ.
Adrian Mititelu, mesaj războinic după decizia Curții de Apel Timișoara
Adrian Mititelu i-a dat o lovitură de proporții lui Mihai Rotaru, după ce Curtea de Apel Timișoara a decis astăzi că FC U Craiova este deținătoarea siglei și palmaresului echipei istorice din Oltenia.
Patronul formației care a fost exclusă de Federația Română de Fotbal din toate competițiile sale a avut un mesaj războinic după anunțarea deciziei.
„5 februarie e o zi mare pentru fotbalul românesc. Adevărata Știința va fi repusă în drepturi. Nu aveam cum să pierd de ziua lui Gică Hagi și ziua tatălui meu, care a plecat demult. Anul viitor echipa se va întoarce unde îi e locul.
Nu au nicio șansă să câștige la ICCJ. Sunt convins și v-am spus de fiecare dată că sunt foarte optimist”, a declarat Adrian Mititelu, potrivit fanatik.ro.
