Adrian Mititelu exultă, după decizia privind palmaresul Universității Craiova: „O zi mare pentru fobalul românesc” - Antena Sport

Adrian Mititelu exultă, după decizia privind palmaresul Universității Craiova: „O zi mare pentru fobalul românesc”

Daniel Işvanca Publicat: 5 februarie 2026, 17:01

Adrian Mititelu / SPORT PICTURES

Curtea de Apel Timișoara a decis astăzi că FC U Craiova este deținătoarea siglei și palmaresului echipei istorice din Oltenia, iar vestea a venit ca un șoc pentru clubul patronat de Mihai Rotaru.

Adrian Mititelu a reacționat după decizia instanței și a catalogat ziua drept una mare pentru fotbalul românesc. Mai mult decât atât, acesta a precizat că are încredere că hotărârea nu poate fi răsturnată la ICCJ.

Adrian Mititelu, mesaj războinic după decizia Curții de Apel Timișoara

Adrian Mititelu i-a dat o lovitură de proporții lui Mihai Rotaru, după ce Curtea de Apel Timișoara a decis astăzi că FC U Craiova este deținătoarea siglei și palmaresului echipei istorice din Oltenia.

Patronul formației care a fost exclusă de Federația Română de Fotbal din toate competițiile sale a avut un mesaj războinic după anunțarea deciziei.

„5 februarie e o zi mare pentru fotbalul românesc. Adevărata Știința va fi repusă în drepturi. Nu aveam cum să pierd de ziua lui Gică Hagi și ziua tatălui meu, care a plecat demult. Anul viitor echipa se va întoarce unde îi e locul.

Nu au nicio șansă să câștige la ICCJ. Sunt convins și v-am spus de fiecare dată că sunt foarte optimist”, a declarat Adrian Mititelu, potrivit fanatik.ro.

